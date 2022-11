Gestion de l’offre: l’industrie se partagera 1,7 milliard $ en indemnisations

Les producteurs et les transformateurs de lait, de volaille et d'œufs recevront une indemnisation de 1,7 milliard $ en raison des pertes associées à l'Accord Canada–États-Unis-Mexique (ACEUM).

Les sommes distribuées par Ottawa seront reçues sous forme de paiements directs et de programmes d'investissement, a confirmé lundi la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.

«Promesse faite, promesse tenue. Nous nous étions engagés à compenser de façon pleine et équitable les pertes de marchés subies par les producteurs et les transformateurs de lait, de volaille et d'œufs et voilà qui est fait», s’est félicitée la ministre.

Le président des Producteurs laitiers du Canada, Pierre Lampron, estime que le gouvernement «peut dire qu'il s'est acquitté de son engagement. Nous pouvons regarder vers l'avenir».

Les sommes prévues pourront servir les entreprises à investir dans leurs infrastructures afin d’être plus «concurrentiels et durables».

Par ailleurs, Ottawa affirme que les propriétaires de fermes laitières pourront toucher à une enveloppe supplémentaire pouvant atteindre 1,2 milliard, ce qui représente au moins 80 vaches pourrait recevoir 106 000 $ en six versements couvrant la période de 2024 à 2029.

De leur côté, les producteurs de volailles et d’œufs pourraient recevoir 112 millions $ dans le cadre du Programme d'investissement à la ferme pour la volaille et les œufs, dont l’objectif est d’améliorer les sites d’exploitation.

Le gouvernement rapporte que plus de 100 000 travailleurs œuvrent dans des secteurs alimentaires régis par le système de gestion de l’offre.

«En 2022, le Canada comptait 9952 exploitations laitières et 4 773 producteurs de poulets, de dindons, d'œufs et d'œufs d'incubation», fait savoir Agriculture Canada.