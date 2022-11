Il aurait réussi à abuser sexuellement de sa fille même si elle l'avait dénoncé

Un père aurait réussi à abuser sexuellement de sa fille pendant près d’une décennie même si l’enfant en avait parlé au personnel scolaire dès la maternelle, a-t-il été relaté au premier jour du procès du sexagénaire.

«On avait appris la comptine que ton corps c’est ton corps, j’avais dit que “ben non, c’est aussi celui à mon père” et les profs s’étaient regardés. Le soir [l’accusé] m’a demandé de le rejoindre dans la chambre, en me demandant pourquoi j’avais dit ça, que c’était un secret», a expliqué la plaignante ce lundi au palais de justice de Montréal.

Entourée de paravents pour l’empêcher de croiser le regard de l’accusé, la femme a témoigné avec aplomb au procès de son père, pour des crimes qui seraient survenus de 1991 à 2001.

Fillette apeurée

À cette époque, l’accusé de 69 ans, qui ne peut être nommé afin de protéger l’identité de ses enfants, vivait séparé. Mais c’est lui qui avait la garde de ses filles, et c’est ce qui lui a permis d’abuser de l’une d’elle, à partir de ses 5 ans. Et même 30 ans plus tard, la femme a gardé des vifs souvenirs des agressions.

«Ça me faisait vraiment peur, a-t-elle témoigné à propos de l’une d’elles. Je faisais ce qu’il me disait, mais je ne comprenais rien.»

Une autre fois, la plaignante s’était débattue. Et à quelques reprises, elle faisait semblant de dormir, priant pour que son père ne l’agresse pas ce soir-là.

«Il louait des films XXX et me forçait à regarder», a-t-elle dit en ajoutant qu’avec l’arrivée d’internet, elle se faisait abuser pendant que son père allait des forums de clavardage.

Son fils aussi

Au fil du temps, les contacts sexuels ont augmenté en intensité, a raconté la plaignante, qui se rappelle encore du rire de son père à la suite d’un des abus.

«Il était content, je me souviens de son sourire dans la nuit», a-t-elle témoigné.

Au total, le père fait face à 11 accusations, allant des contacts sexuels à de l’inceste sur sa fille. Il est également accusé de voies de fait sur ses trois filles, de menaces sur l’une d’elles, ainsi que d’avoir accédé à de la pornographie juvénile.

Il est également accusé d’avoir battu son fils, de 1992 à 2000. Des années plus tard, ce dernier a été arrêté pour une série d’agressions sexuelles. Depuis, il croupit dans un pénitencier.