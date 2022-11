La CNESST lance sa nouvelle campagne de sensibilisation santé sécurité au travail dû à la hausse, lors des dernières années, de décès sur les lieux de travail.

«En 2021, il y a eu 91 000 accidents de travail, 10 000 maladies professionnelles et près de 200 décès», dit Jean Boulet ministre du Travail. «Ça représente à peu près 40 000 emplois à temps plein de temps perdu en raison d’accidents de travail.»

Pour prévenir une augmentation des cas d’accidents de travail, le ministre n’écarte pas la possibilité d’imposer un âge minimum au travail. De plus en plus de jeunes sans expérience professionnelle se retrouvent sur le marché et s’exposent à plusieurs risques.

«Il faut constater qu’il y a eu une augmentation de 36% des accidents de travail chez les moins de 16 ans en 2021, donc il faut faire de la prévention, de la formation et de resensibiliser les milieux de travail», explique M. Boulet. «Chez les jeunes, il y a le contact avec la poussière, les horaires irréguliers et plein d’autres évènements qui font en sorte que les jeunes sont beaucoup plus vulnérable.»

Pénurie de main-d’œuvre

La pénurie de main-d’œuvre touchant de nombreux secteurs du marché du travail québécois force les employeurs à considérer des candidats plus jeunes.

«Il ne faut jamais négliger le fait qu’un nouveau travailleur est plus fragile, alors on doit constamment se rappeler de faire de la prévention, de la formation et de la supervision», rappelle le ministre.

Par ailleurs, le ministre du Travail rappelle que les parents doivent signer un consentement écrit à l’employeur si le travailleur est âgé de moins de 14 ans.

Signalements à la CNESST

Lors de son passage à l’émission À Vos Affaires, le ministre Boulet en a profité pour rappeler aux auditeurs de ne pas hésiter à faire un signalement de violation des normes du travail à la CNESST si une intervention est requise dans leur milieu de travail.

«Au Québec, il faut développer une culture de prévention et ça passe par des gestes concrets : la participation des travailleurs, les comités de santé-sécurité, la formation et l’encadrement.»