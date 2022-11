Jennifer Aniston en deuil de son père

L’acteur américain et père de Jennifer Aniston, John Aniston, est décédé vendredi à 89 ans.

La comédienne en a fait l’annonce ce lundi sur ses réseaux sociaux.

«Mon cher papa, John Anthony Aniston. Tu étais l’un des plus merveilleux êtres humains que je connaissais. Je suis heureuse que tu sois parti au Ciel en paix. Et le 11/11, rien de moins! Tu savais toujours choisir ton moment. Ces chiffres auront toujours une grande signification pour moi maintenant. Je t’aime jusqu’à la fin des temps», a-t-elle écrit en légende de photos du duo.

John Aniston, né en Crète en 1933, est bien connu pour son rôle de Victor Kiriakis dans le populaire feuilleton «Days of Our Lives» (Des jours et des vies).

AFP

L’équipe de tournage a d’ailleurs publié une touchante vidéo pour lui rendre hommage.

L’acteur avait reçu au printemps dernier un «Daytime Emmys Lifetime Achievement Award», un trophée marquant la reconnaissance de l’industrie de la télévision américaine.

En plus de son rôle dans «Days of Our Lives», les télespectateurs ont pu le voir dans les séries «À la Maison-Blanche», «Gilmore Girls» ou «Mad Men».