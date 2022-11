La Ville de Lévis anticipe un surplus budgétaire de 5,7 M$ en 2022

Malgré le contexte inflationniste actuel, l’administration Lehouillier, à Lévis, s’en tire à bon compte. Elle anticipe un surplus budgétaire de 5,7 M$ d’ici la fin de l’année 2022.

Cette nouvelle prévision – effectuée à la fin septembre – apparaît dans le Rapport des projections des revenus et des dépenses de la trésorière, qui sera déposé lors de la séance publique du conseil municipal ce lundi.

Bien que ce surplus soit nettement en deçà des excédents de 28 M$ (en 2021) et 32,9 M$ (en 2020) dévoilés depuis deux ans, la Ville de Lévis prévoit boucler son budget à l’encre verte avec un surplus encore plus important que celui de 2,4 M$ annoncé récemment par la Ville de Québec.

La Ville de Lévis prévoit engranger des revenus additionnels de 2,7 M$.

En combinant cela à une réduction des dépenses de 3 M$ pour l’année en cours, elle entrevoit un excédent de fonctionnement de 5,7 M$.

Cette somme représente 1,7% du budget total de 333,3 M$ adopté l’an dernier.

Droits de mutation en hausse

Les recettes de la Ville ont été gonflées, notamment, par une hausse des transferts des gouvernements supérieurs (+2,5 M$), des droits de mutation (taxe de bienvenue) plus élevés que prévu de 1 M$ ainsi que des revenus additionnels de 1,1 M$ provenant de la Direction des transports et de la mobilité durable. Ajoutons à cela des revenus d’intérêts bancaires supérieurs aux projections (+835 000$).

En revanche, les revenus découlant des activités aquatiques ont piqué du nez de près de 800 000$. La gestion animalière a également rapporté 247 000$ de moins que prévu.

Dans la colonne des dépenses, la Ville a épargné 2,1 M$ en salaires, 1,2 M$ en intérêts sur le passif des régimes de retraite et a économisé 1,1 M$ pour le service de la dette. L’entretien de sa flotte de véhicules lui a toutefois coûté plus cher (+350 000$), tout comme l’entretien horticole et arboricole (+265 000$) et la collecte des matières résiduelles (+224 000$). Le maire Gilles Lehouillier commentera le rapport en fin d’après-midi.

Élection partielle en février

Les élus de Lévis feront également connaître, lundi soir, la date du scrutin partiel dans Christ-Roi afin de combler le poste laissé vacant par l’ex-conseillère Andrée Kronström, qui a démissionné récemment afin de privilégier sa carrière de coroner.

Tout indique que le scrutin aura lieu en février. Selon nos informations, le budget nécessaire pour la tenue de cette élection partielle oscillerait autour de 280 000$. Le parti du maire, Lévis Force 10, n’a pas encore annoncé le nom de celui ou celle qui tentera de succéder à Mme Kronström.

Le parti d’opposition Repensons Lévis, représenté par un seul élu (Serge Bonin) à l’hôtel de ville actuellement, tiendra quant à lui une course à l’investiture dans les prochaines semaines. Au moins trois candidats seraient sur les rangs.

Le chef du parti, Elhadji Mamadou Diarra, pourrait se lancer dans la course, mais il n’a toujours pas confirmé ses intentions.