Le Canada annonce une aide supplémentaire de 500 M$ à l'Ukraine

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a annoncé lundi l'octroi de 500 millions $ en aide militaire supplémentaire à l'Ukraine et l'imposition d'autres sanctions contre la Russie.

M. Trudeau en a fait l’annonce lors de son arrivée au sommet du G20 qui se tient en Indonésie.

Ces fonds supplémentaires serviront ainsi à de l'équipement militaire, de surveillance et de communication, à du carburant et à du matériel médical, a-t-on précisé par communiqué.

De plus, le Canada impose d'autres sanctions contre 23 membres des secteurs russes de la justice et de la sécurité, y compris des policiers et enquêteurs, des procureurs, des juges et des responsables de l'administration pénitentiaire impliqués dans des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne à l'égard de dirigeants de l'opposition russe.

Ces nouvelles mesures s'ajoutent aux sanctions que le Canada a instaurées contre plus de 1400 individus et entités depuis l'invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

«Cette aide militaire supplémentaire permettra d'appuyer les Ukrainiens pendant qu'ils poursuivent leur combat courageux contre l'invasion illégale du président Poutine, et ces nouvelles sanctions exerceront une pression supplémentaire sur ceux qui soutiennent ces actes de guerre. Nous, de même que les autres membres de la communauté internationale continuerons d'utiliser tous les outils à notre disposition pour que la Russie réponde de ses actions brutales contre l'Ukraine», a déclaré Justin Trudeau.

«Aujourd'hui, nous imposons des sanctions aux personnes responsables des représailles contre Vladimir Kara-Murza, un courageux dissident russe. Le soutien du Canada envers l'Ukraine restera indéfectible pendant que ce pays lutte pour regagner sa liberté», a pour sa part indiqué Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères.