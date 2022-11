Les chauffeurs d'autobus de Lévis en grève

Les 110 chauffeurs d’autobus de la Société de transport de Lévis ont déclenché une grève de 24 heures, lundi.

Le service de transport par autobus est donc interrompu entre 5h et 23h59.

«C’est un avertissement aujourd’hui. Il faut que le maire Lehouillier donne des mandats. C’est juste pour démontrer le sérieux des intentions et de la volonté des membres de justement poursuivre cette lutte-là», avertit la présidente du Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches–CSN, Barbara Poirier.

Les chauffeurs, dont la convention collective est échue depuis un an, réclament une augmentation du nombre de postes permanents et la fin du recours à la sous-traitance.

«C’est ça notre but, c’est, oui, d’améliorer les conditions, d’avoir de la permanence justement pour donner un meilleur service à la clientèle, parce que ces temps-ci on coupe beaucoup de circuits à chaque matin, à chaque après-midi [...] dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, on veut être attractif et on veut garder nos gens», souligne le président du syndicat des chauffeurs de la STLévis, Alain Audet.

La partie patronale affirme ne pas comprendre la stratégie employée par les syndiqués.

«On est surpris de la démarche compte tenu du fait qu’on est en négociations encore. Même cette semaine, il y a une séance de médiation qui est prévue demain et une autre jeudi et il y en a eu la semaine dernière. Je me demande à quoi ça va servir étant donné qu’on négocie et que la table n’est pas rompue, loin de là», mentionne le vice-président de la Société de transport de Lévis, Michel Patry.

Le Syndicat des chauffeurs de la STLévis dit avoir choisi de débrayer le 14 novembre puisqu’il s’agit d’une journée pédagogique dans plusieurs écoles sur son territoire.

Le service sera de retour à la normale dès mardi, mais les chauffeurs n’excluent pas d’avoir recours à d’autres journées de grève si aucun progrès ne survient à la table des négociations.