Les milliards attribués à Elon Musk par Tesla scrutés en procès

Un procès sur l'attribution à Elon Musk d'un plan de rémunération lui accordant pour plus de 50 milliards de dollars d'actions Tesla en fonction de critères de performance a débuté lundi devant un tribunal du Delaware.

Un actionnaire du fabricant de voitures électriques, Richard Tornetta, a porté plainte en 2018 estimant que l'entrepreneur et le conseil d'administration de l'entreprise n'avaient pas respecté leurs obligations quand ils ont autorisé ce programme.

Selon lui, Elon Musk a dicté ses termes et les administrateurs, au vu de leur relation avec l'entrepreneur, n'étaient pas suffisamment indépendants pour s'y opposer.

Accusant également Elon Musk d'«enrichissement injustifié», Richard Tornetta demande l'annulation de ce plan censé s'étaler sur dix ans.

Selon un document de ses avocats daté de début novembre, le plan a rapporté au patron de Tesla, et homme le plus riche au monde, l'équivalent de 52,4 milliards de dollars en option sur titre en quatre ans et demi, après que pratiquement tous les objectifs ont été atteints. Ce plan était évalué à 56 milliards de dollars au total lors de son adoption.

Le procès, sans jury, doit durer cinq jours sous la présidence de Kathaleen McCormick, la magistrate qui avait mené la procédure opposant Elon Musk à Twitter. L'entrepreneur ayant fini par accepter de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars, comme il s'y était engagé, le procès lié à cette affaire n'a pas eu lieu.

Dans l'affaire de sa rémunération, Elon Musk est censé témoigner mercredi matin. Attendu à un événement prévu en marge du sommet du G20, en Indonésie, le milliardaire a prévenu les organisateurs qu'il ne pourrait pas y venir en personne en raison de cette obligation judiciaire.

Lors d'une intervention par visioconférence, le nouveau patron de Twitter a plaisanté, disant que sa «charge de travail (avait) récemment beaucoup augmenté», depuis son acquisition de Twitter. Elon Musk est également à la tête de la société spatiale SpaceX, et des start-up Neuralink et The Boring Company.

Lundi, la procédure a commencé par le témoignage d'Ira Ehrenpreis, responsable du comité chargé des rémunérations au sein du conseil d'administration de Tesla.

Il est poursuivi au côté d'Elon Musk, mais aussi avec l'actuelle présidente du conseil d'administration de Tesla, Robin Denholm, ainsi que les actuels et anciens membres de cette instance, James Murdoch, Linda Johnson Rice et Brad Buss.

Les avocats représentant les accusés font valoir que le plan de rémunération d'Elon Musk est lié à la performance de l'entreprise, y compris en Bourse, et qu'il a fonctionné parfaitement dans la mesure où la valeur de Tesla a été multipliée par plus de dix depuis son adoption.