Malgré la rencontre entre la députée Marie-Claude Nichols et le chef intérimaire, Marc Tanguay, rien ne semble avancer dans ce dossier, ce qui pourrait nuire aux deux clans, selon les analystes de «La Joute».

«Tout ce qui traîne se salit. Autant cette situation n’est pas bonne pour M. Tanguay que Mme Nichols ne revienne pas rapidement, autant ce n’est pas bon pour Mme Nichols de perdurer ça. Elle est une bonne députée, mais comme on dit chez nous Mme Nichols n’a pas barré le lac, elle n’a pas réinventé la politique québécoise», explique Marc-André Leclerc.

Avec la nomination des principaux officiers, les options commencent à diminuer au sein du PLQ.

«Mme Nichols n’aurait jamais cru être aussi importante dans sa vie et très rapidement on oubliera qu’elle l’a été. On est en train de la transformer en figure martyre de la politique québécoise. Il faut revenir sur terre, c’est une dame honorable, c’est une bonne députée , mais la vie politique du Parti libéral n’a pas à tourner autour d’elle», ajoute Mathieu Bock-Côté.

En fin de journée, TVA Nouvelles a appris qu'un scénario pourrait permettre une réintégration de Marie-Claude Nichols dans le caucus du PLQ