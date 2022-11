Vincent Vallières sur la Grande Allée pour les festivités du Nouvel An

Vincent Vallières sera la tête d’affiche des festivités du Nouvel An qui s’étendront sur quatre jours sur la Grande Allée à Québec au rythme de la programmation musicale du festival Toboggan.

Vallières, Les Grands Hurleurs de même que les DJ Murda Beatz et Regard auront le mandat de faire chanter et danser les fêtards durant la soirée du 31 décembre, à la place de l’Assemblée-Nationale.

Présenté devant un public pour la première fois depuis 2019, le festival Toboggan, un événement organisé par BLEUFEU, verra aussi défiler Debbie Tebbs et The Halluci Nation (28 décembre), Pelada et Banx & Ranx (29 décembre) ainsi que Marie Davidson et CRi (30 décembre) sur une scène aménagée au parc de la Francophonie.

« Ça fait longtemps qu’on travaille avec Vincent, c’est un ami de la famille. Nous avons été très impressionnés par son dernier album [Toute beauté n’est pas perdue] et par la vigueur de sa carrière en ce moment », dit le directeur de la programmation de Toboggan, Louis Bellavance, à propos de celui qui était aussi à l’affiche du Festival d’été, en juillet.

DJ grand public

Même si vous ne les connaissez pas, les chances que vous ayez entendu des chansons portant la signature des producteurs Murda Beatz et Regard sont bonnes.

Originaire de Toronto, le premier a produit des titres de Drake, Travis Scott et Migos. Le second, né au Kosovo, s’est fait connaître avec son remix de Ride It, une pièce de Jay Sean qui a franchi le cap du milliard d’écoutes sur les plateformes numériques.

« C’est grand public, analyse Louis Bellavance. Ce ne sont pas des DJ qui pourraient prétendre être la tête d’affiche de l’électroFEQ, mais ils sont solides et représentent la relève. »

Même si ce n’est pas d’hier que des concerts extérieurs se tiennent en hiver à Québec, le froid demeure toujours une source d’inquiétude pour les artistes invités à venir se produire au Nouvel An.

« Les gens ont besoin d’être rassurés », reconnaît Louis Bellavance.

L’organisation de Toboggan, dit-il, est en constante recherche de solution pour garder ses vedettes au chaud durant leurs performances. À cet effet, les concerts de Vincent Vallières et des Grands Hurleurs sont les plus délicats à présenter à cause de l’utilisation d’instruments à cordes.

« C’est pour ça que les prestations sont relativement courtes. Ils vont jouer autour d’une heure. On peut difficilement faire deux heures. Dans le cas des DJs, c’est plus facile d’amener la chaleur à un seul endroit. »

►L’accès aux spectacles sera gratuit. Des billets VIP donnant accès à une plateforme surélevée et d’autres commodités pour la soirée du 31 seront mis en vente, à compter du 17 novembre, au coût de 50 $ plus taxes.