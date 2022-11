Beyoncé en tête des nominations aux Grammy Awards

La chanteuse Beyoncé a recueilli mardi le plus de nominations pour la prochaine cérémonie des Grammy Awards, en 2023, avec neuf catégories, devant le rappeur Kendrick Lamar, la diva pop britannique Adele et Brandi Carlile.

La liste des nominations ouvre la voie à une revanche entre Beyoncé et Adele lors de cette 65e cérémonie. En 2017, l'artiste britannique avait écrasé la concurrence dans les principales catégories, remportant cinq récompenses avec son album «25», au détriment de l'Américaine.

AFP

Cinq ans plus tard, Beyoncé a pris la pole position avec son album sorti en juillet, «Renaissance», aux accents dance, house et disco. Ses neuf nominations, notamment dans les catégories phares des album, chanson et enregistrement de l'année, la placent devant le rappeur californien Kendrick Lamar, qui en obtient huit, puis Adele et la chanteuse pop, rock et country Brandi Carlile, qui en recueillent sept.

La «Reine» Beyoncé, 41 ans, rejoint également son mari, le rappeur Jay-Z, en tant qu'artiste le plus nommé de tous les temps, avec 88 nominations.