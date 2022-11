Des entreprises québécoises préoccupées par la Chine

Lors de la Journée économique organisée par la Fédération des chambres de commerce à Trois-Rivières, des intervenants ont déploré l'insécurité qui découle de la détérioration des relations avec la Chine pour les échanges commerciaux.

«Je parlais avec quelqu'un dernièrement et il me disait imaginer une série de bateaux chinois devant les entrées de port de Taiwan un jour, ce qui pourrait bloquer théoriquement les accès. Je caricature, mais éventuellement ce sont des choses qui pourraient arriver dans ces tensions géopolitiques», a laissé tomber Stéphane Drouin d'Investissement Québec.

«Le président Biden a rencontré le président de Chine hier et si ces discussions-là ne vont pas bien ça affecte nos entreprises aussi», a ajouté Louis J Duhamel, de LJD Conseils.

Le contexte géopolitique est devenu une donnée importante de l'équation pour les gens d'affaires.

«Quand vous êtes une PME et que vous exportez, le risque géopolitique on n'en parlait pas et depuis quelques années ça devient de plus en plus présent et préoccupant», a observé Véronique Proulx, présidente de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Les manufacturiers ont un œil sur la Chine mais en garde un également sur l'Europe où la crise énergétique provoquée par la guerre en Ukraine risque d'avoir des effets sur les échanges durant l'hiver.

«L'Europe ce sont nos clients et nos fournisseurs», a noté Louis J Duhamel.