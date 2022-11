Les missiles qui ont atteint la Pologne mardi ne seraient qu’une bavure des troupes militaires de Vladimir Poutine, estime un expert.

«Les missiles sont de moins en moins précis. Ils visent des infrastructures civiles pour lesquelles la précision d’un missile devient moins importante que, au fond, la direction qu’il prend», a expliqué Charles-Philippe David, fondateur de la chaire de recherche Raoul-Dandurand, en entrevue à l’émission «Le bilan».

Selon lui, il est plutôt surprenant qu’une telle situation ne se soit pas produite plus tôt dans le conflit. Le lancement de missiles étant la seule chose qui fonctionne actuellement pour l’armée russe, il arrive que les frappes n’atteignent pas la cible prévue.

Il explique également qu’une cible plus stratégique aurait été choisie si l’armée russe avait voulu envoyer un message délibéré. Or, les missiles ont atteint la Pologne près de la frontière avec l’Ukraine.

Qu’est-ce que ça implique pour l’OTAN?

Selon l’expert, il est certain que cet événement aura assurément des répercussions. «Ça va certainement quand même provoquer quelque chose, plus de défense antimissile, par exemple, déployée en Pologne, ça c’est bien possible [...]», a notamment expliqué Charles-Philippe David en précisant qu’on en saura plus après la réunion des pays membres de l’OTAN prévue mercredi.

Chose certaine, une entrée en guerre est peu probable, estime-t-il. «On est loin évidemment d’une entrée en guerre ou provocation ouverte de la Russie contre les pays de l’OTAN», a indiqué l’expert qui ne prévoit pas de négociation éminente entre la Russie et l’Ukraine.