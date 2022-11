Groupe Sélection : une situation vécue par plusieurs RPA

Le Groupe Sélection s’est placé sous la Loi sur les arrangements avec les créanciers en raison des problèmes financiers qui sont liés à l’inflation, à l’augmentation des taux d’intérêt et à la pandémie, a-t-on fait savoir par communiqué.

Bien qu’aucune de ses 48 résidences privées pour aînés (RPA) ne ferme ses portes, les enjeux financiers du Groupe Sélection regroupent ceux vécus par les autres résidences au Québec : les revenus ne concordent pas avec les dépenses. Sélection Retraite possède deux résidences en Estrie, l’une à Sherbrooke et l’autre à Magog.

Selon le président-directeur général du Regroupement québécois des résidences pour aînés, Marc Fortin, le Québec est l’endroit le moins cher pour un aîné pour se loger et cela explique en partie la problématique, puisque personne n’est capable de joindre les deux bouts.

Ailleurs au pays, les résidences pour aînés chargent des tarifs beaucoup plus élevés. Selon le plus récent rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le prix moyen d’un logement pour aîné en Ontario est de 3 900 $ par mois et de 3420 $ en Colombie-Britannique. Au Québec, la moyenne est de 1900 $ par mois.

On estime que dans les 20 prochaines années, les aînés représenteront 26 % de la population et que d’ici 10 ans s’ajouteront 500 000 personnes âgées de 65 ans et plus au Québec.