«Les porcs sont nourris qu'avec de l'amour»

Le Québec est un joueur majeur dans l’industrie du porc. L’an passé, la province a produit près de 7 millions de porcs.

Le Québec vient au 5e rang mondial en exportation de porc, le Japon étant notamment friand de notre porc.

Quelques producteurs choisissent toutefois volontairement de nourrir uniquement les Québécois, voire juste les gens de leur région.

«À la ferme Turlot, on élève des porcs des pigeonneaux, poulets et on a aussi une petite érablière», explique Nicholas Turcotte, copropriétaire de la Ferme Turlo. «On produit annuellement 3300 porcs qu’on met en marché à chaque semaine dans les restaurants et les boucheries de Québec.»

La ferme Turlo se préoccupe grandement du bien-être de ses porcs et de la façon dont ils sont nourris.

«On leur donne de la moulée cubée», explique M. Turcotte. «C’est fait à partir de grains et un petit peu de résidus d’industries pour baisser le coût de l’alimentation.»

Autrement dit, ces porcs «sont nourris d’amour uniquement».

