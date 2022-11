Avec la croissance démographique et le vieillissement de la population, les cas de cancer continuent de progresser.

À l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, des patients qui ont survécu à la maladie viennent en soutien à ceux qui viennent d’être ébranlés par le diagnostic.

234 000 recevront un diagnostic au Canada cette année et 85 000 vont en mourir.

Grâce aux nouveaux traitements, au dépistage et au soutien psychologique, le taux de survie s’accroît sans cesse.

Ginette Bourbonnais a appris qu’elle avait un cancer du sein en 2018, mais une fois ses traitements terminés, elle a voulu faire connaître ce qu’elle a vécu en devenant bénévole et patiente accompagnatrice.

«J’ai vu là une façon de redonner au suivant», dit-elle.

Mme Bourbonnais a ensuite accompagné Carole Lespérance, qui a reçu le même diagnostic en 2019.

«Le plancher s’est ouvert en dessous de moi et la seule chose que je voulais savoir c’est si j’étais pour mourir, explique Mme Lespérance.

Elle explique qu’elle a beaucoup appris de Mme Bourbonnais.

«J’ai appris à me remettre sur pied et qu’il faut avoir de la patience et de la compréhension envers nous-mêmes parce qu’on est plus pareille», dit-elle. « Personne ne peut comprendre une personne qui a un cancer comme quelqu’un qui en a eu un.»

À son tour, Mme Lespérance aide Karine Potvin, qui subit présentement des traitements pour un cancer du sein.

«Il y a la peur de mourir, mais aussi tout s’arrête tout d’un coup», dit Mme Potvin.

Le support psychologique fait ses preuves

«Je vois que les patients qui sont accompagnés performent mieux lors de toute la trajectoire oncologique», constate Dr Israël Fortin, radiooncologue à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont

L’Hôpital Maisonneuve-Rosemont a dédié un local pour les patients et les familles pour obtenir une foule de renseignements.

«Depuis l’ouverture, on a eu plus de 700 visiteurs en quelques mois» dit Deborah Pascale, directrice adjointe au programme de cancérologie du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

Ce programme pourrait s’étendre à d’autres unités de traitement au Québec.

«Ça nous montre qu’il y a un avant pendant et il y a un après», lâche Mme Potvin.