La neige hative fait le malheur des clubs de motoneige

Les précipitations de neige qu’ont reçues plusieurs régions du Québec au cours des derniers jours agissent comme isolant pour le sol, compliquant la vie des gens qui entretiennent les pistes de motoneige.

Certains diront même qu’il a neigé un peu trop tôt cette année. C’est le cas du président du club de motoneige Ook-Pik à Sept-Îles, Michel Thibeault.

«Le sol n’est pas gelé. On creuse et on arrive au sable qui lève tout seul», a-t-il indiqué à TVA Nouvelles près d’un sentier recouvert de neige.

C’est une évidence, la fine couche de glace qui a commencé à se former ne permet pas de supporter le poids des motoneiges lorsqu’ils atteignent des portions marécageuses des sentiers. Le gel doit pénétrer plus profondément dans le sol avant d’amorcer l’entretien des sentiers avec la machinerie lourde.

Les 30 à 40 centimètres de neige qui sont tombés en quatre jours à Sept-Îles retardent ce processus.

«Avec nos surfaceurs de 8 à 10 pieds de large, tu passes dans le mou et tu sors la bouette. Tu salis et brises les machines pour rien. C’est des frais engagés par les clubs», a souligné M. Thibeault.

Un redoux et de la pluie suivis d’une période froide serait le scénario idéal pour le club de motoneigistes Ook-Pik. Mais il y a peu de chance que cela se produise, a indiqué un météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin.

«C’est sûr que le couvert de neige, il ne faut pas s’attendre à ce qu’il disparaisse. La couche isolante va continuer à faire son effet jusqu’à la fin du mois de novembre. Il va falloir voir ensuite l’évolution du couvert de neige, dépendamment des redoux qu’on va avoir au cours du mois de décembre. On va savoir si on va en perdre une bonne partie, ce qui permettrait au gel de rentrer un peu plus profondément dans le sol, plus rapidement.»

Quoi qu’il en soit, l’entretien des sentiers de motoneiges avec les surfaceuses ne débutera pas avant deux semaines. D’ici là, les responsables du club espèrent que les sentiers ne seront pas trop endommagés par les motoneigistes les plus pressés.

«Dame Nature n’est pas de notre bord. C’est l’fun la neige pour les maniaques, mais c’est dommage pour les clubs. Il faut que ce soit gelé avant, tout le temps», a indiqué Michel Thibeault.