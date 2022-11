À l’approche de la Conférence des Nations unies sur la biodiversité (COP15), la ville de Montréal s’associe à Transition en Commun, une alliance citoyenne pour la transition écologique.

«L’urgence climatique constitue un des plus grands défis de notre société. Elle représente aussi une occasion de revoir notre façon d'habiter et de bâtir notre ville pour la rendre plus résiliente, inclusive, prospère et conviviale», a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le partenariat vise à mettre en œuvre une vision ambitieuse de la transition socio-écologique pour répondre à un important objectif de mobilisation dans le cadre de la COP15, qui se déroulera au mois de décembre à Montréal.

«Je me réjouis que le leadership et la concertation des organisations et des regroupements citoyens impliqués dans le Partenariat Climat Montréal aient mené à un véhicule de mobilisation aussi solide et fédérateur que Transition en Commun», a affirmé Mélanie Le Berre, directrice générale du Partenariat Climat Montréal.

Transition en Commun soutient les objectifs de la Ville dans le cadre du Plan Climatique 2020-2030. Le but du partenariat est d’assurer l’adaptation du territoire face aux changements climatiques et à la carboneutralité d’ici 2050.

Le comité d’orientation de cette alliance entre la Ville, la population et des organisations est co-présidé par Dominique Ollivier, présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Marie-Andrée Mauger, responsable de la transition écologique et de l’environnement au comité exécutif, et Bertrand Fouss, co-fondateur de Solon Collectif.