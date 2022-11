La Ville de Québec en réflexion sur l’avenir de la Maison Pollack

LE HAVRE | Confrontée à une hausse des coûts de rénovation de la Maison Pollack, sur la Grande Allée, la Ville de Québec s’interroge désormais sur l’avenir du projet de la Maison de la diversité qui doit normalement y être installé.

«On verra dans le prochain budget (...) Effectivement, ça coûte plus cher que ce qui était attendu. Maintenant, la Ville s’est engagée à rénover ce lieu patrimonial-là. Pour la suite, on va vous la partager, mais on n’est pas rendus là», a soutenu le maire Marchand, mardi, lors de son passage à la ville du Havre, en France.

Lundi, Le Soleil écrivait que plus de 3,55 millions $ ont déjà été décaissés pour des travaux à la Maison Pollack. Or, le budget initial de rénovations était de 3 millions $ sur trois ans.

Un projet menacé?

L’administration Labeaume voulait que ce lieu devienne la Maison de la diversité pour permettre aux communautés culturelles et aux minorités visibles de Québec de «raconter leur histoire» et de se rassembler, tout en accueillant la population de Québec.

Faut-il comprendre que ce projet est désormais menacé? « Est-ce qu’elle (la Maison de la diversité) pourrait déménager? Ce n’est pas une décision qui a été prise du tout (...) Il faut faire ce qu’on a à faire pour s’assurer que cette maison-là ne tombe pas en ruines », a d’abord répondu le maire.

Entretenant le doute, il a ajouté ceci : « C’est pas vrai qu’on va payer n’importe quel prix en sachant que nos budgets ne sont pas illimités (...) Les taxes des citoyens, c’est pas une poche sans fond ».