Le sud du Québec se prépare à sa première bordée de neige

Le sud du Québec aura droit à sa première bordée de neige, mercredi, tant du côté de la capitale que de la métropole.

Environnement Canada a émis un avertissement de neige pour plusieurs secteurs, dont Québec, Lévis, Bellechasse, Côte-de-Beaupré - L'Île d'Orléans, Lotbinière, Portneuf, Saint-Lambert-de-Lauzon et Valcartier – Stoneham.

Un total de 15 à 25 centimètres de neige sont prévus sur ces régions mercredi. La neige débutera mercredi matin, s'intensifiera en après-midi et cessera au courant de la soirée.

«Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. La visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte», a averti l’organisme fédéral soulignant que cette première bordée de neige pourrait avoir des répercussions importantes sur la circulation aux heures de pointe.

Un bulletin météorologique spécial a également été émis pour les secteurs de l’île de Montréal, Laval, Longueuil, Varennes, Châteauguay, La Prairie. À ces endroits, entre 5 et 10 centimètres de neige sont attendus tout au long de la journée.

Sans surprise, les températures vont continuer de se rafraîchir. Dans la nuit de mardi à mercredi, le mercure devrait descendre jusqu’à -5 °C à Québec avec un indice de refroidissement éolien de près de -10. Au cours de la journée de mercredi, les températures oscilleront entre -1 °C et -2 °C avec un indice de refroidissement éolien de -8.

La situation sera similaire à Montréal où il fera -2 °C dans la nuit de mardi à mercredi avec un indice refroidissement éolien de -8. Mercredi, le mercure affichera entre 1 °C et -1 °C, avec un ressenti de -8.