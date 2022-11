«Les bracelets rouges 2» à TVA: de nouveaux personnages et Antoine L'Écuyer remplace Noah Parker

Quatre nouveaux personnages viendront nourrir les intrigues de la deuxième saison de la lumineuse série «Les bracelets rouges», qui sera de retour à l’antenne de TVA en janvier.

Et comme le rapportait l’Agence QMI vendredi, le comédien Antoine L’Écuyer («Mon fils», «C’est pas moi, je te le jure!») incarne désormais Justin, en remplacement de Noah Parker. Ce dernier a dû se désister en raison d’un conflit d’horaire, nous a-t-on précisé.

Cette histoire humaine, qui émeut en raison de la solidarité et de la résilience démontrées par les jeunes malades que l’on suit semaine après semaine, a enchanté les téléspectateurs et la critique l’hiver dernier.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Selon ce que vient de dévoiler Encore Télévision, qui produit la série en collaboration avec Québecor Contenu, Félix (Anthony Therrien) fait un xième détour au bloc opératoire pour freiner son cancer, en ce début de saison.

Toujours amoureux depuis qu’ils ont obtenu leur congé de l’Hôpital de la Rive, Justin (Antoine L’Écuyer) et Flavie (Audrey Roger) souhaitent cohabiter. Lou (Milya Corbeil Gauvreau) demeure en psychiatrie et elle n’a malheureusement pas fini de vivre de «grands bouleversements». Kevin (Étienne Galloy) amorce ses travaux communautaires à l’hôpital et Albert (Malick Babin) entame pour sa part sa réhabilitation après s’être enfin éveillé.

On nous promet encore une fois des «obstacles, des conflits et des deuils», ce qui n’empêchera pas de sourire et de vivre des moments réconfortants grâce aux petites et grandes «victoires» des patients sur la maladie.

Quatre nouveaux personnages

En ce qui a trait aux nouveaux visages que les fidèles des «Bracelets rouges» découvriront cet hiver, citons ici Margot (Margot Blondin), une ado de 15 ans hospitalisée pour un cancer du même type que celui ayant tué sa mère; Vincent (Patrice Godin), le père de Margot qui demeure ébranlé par le décès de sa femme, Henri (Alexandre Nachi), le frère de Margot, 18 ans, qui est autiste léger, ainsi que Rania (Alecia Haswani), une enfant de 8 ans qui a été sauvée des flammes ayant ravagé la maison familiale.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Bien entendu, le personnel de l’hôpital ainsi que les proches des patients que l’on connait déjà seront de retour: Éric Bernier, Isabelle Blais, Sébastien Delorme, Claude Despins, Myriam De Verger, Martin Laroche, Marcel Leboeuf, Naila Louidort, Éric Paulhus, Marie-Chantal Perron, Catherine Renaud, David Savard et Catherine Sénart reprennent leur rôle respectif.

Le couple d’auteurs et de comédiens Michel Brouillette et Stéphanie Perreault ont écrit les nouveaux épisodes, dans lesquels on les verra de nouveau. Michel incarne le physiothérapeute Alain et Stéphanie prête ses traits à la psychologue Marilou. Benoit Pilon, réalisateur du film «Le Club Vinland», a remplacé Yan England à la direction du plateau.

La deuxième saison de la série «Les bracelets rouges» sera diffusée à compter du mardi 10 janvier, à 20 h, à TVA.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

La première saison de «Nous» à TVA

La deuxième saison de la série «Nous» s’amène le mois prochain sur Club illico et la première, elle, s’installe à TVA en janvier pour permettre enfin aux téléspectateurs de la découvrir.

Rappelons que la série produite par Duo Productions a malheureusement été débranchée par Québecor Contenu.

«Nous» raconte l’histoire de Camille (Marianne Fortier) et de ses amis Alexis (Nicolas Fontaine), Anaïs (Chanel Mings), Margaux (Laetitia Isambert) et Thibault (Kevin Ranély), qui se rencontrent plusieurs années après leur naissance survenue durant la même période et dans le même hôpital.

La distribution de haut calibre est complétée par Marc Béland, Louis Champagne, Guillaume Champoux, Marie Charlebois, Myriam De Verger, Patrick Goyette, Élise Guilbault, Louise Latraverse, Myriam LeBlanc, Jean-Moïse Martin, Monique Spaziani et Ted Pluviose.

Au départ, cinq saisons étaient projetées par l'autrice Dominick Parenteau-Lebeuf, qui souhaitait se concentrer sur chacun des cinq jeunes, à tour de rôle. La première saison de 24 épisodes a finalement été transformée en deux saisons de 12 épisodes chacun. Rappelons que les épisodes sont sortis au départ en lot de six sur Club illico. Les 12 derniers seront sur la plateforme de Vidéotron à compter du 8 décembre.