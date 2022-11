Les cliniques de dépistage de moins en moins fréquentées au Saguenay-Lac-St-Jean

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les cliniques de dépistage sont de moins en moins fréquentées, mais toujours ouvertes aux quatre coins de la région, sept jours par semaine.

La Santé publique régionale considère que l’ouverture des cliniques est toujours nécessaire pour le moment. «On veut maintenir notre capacité de dépistage», a affirmé le directeur de la Santé publique, Dr Donald Aubin.

Pourtant, dans la région, on a dépisté beaucoup moins que l'on a vacciné. Mardi, 269 tests ont été réalisés dans les cinq cliniques de dépistage sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Celles-ci sont ouvertes entre 8 h et 10 h par jour, tous les jours de la semaine. Alors que pour la vaccination, mardi, 800 personnes ont été vaccinées. Les cliniques sont ouvertes 7 h par jour, cinq jours par semaine.

Pour l'instant, réduire le nombre de cliniques et les heures d'ouverture n’est pas envisagé. La moyenne d'employés par centre de dépistage est de cinq personnes.

L'une des solutions apportées par le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean est de regrouper certains services dans les mêmes locaux. À La Baie, Dolbeau-Mistassini et St-Félicien, les cliniques de prélèvements et prises de sang sont maintenant fusionnées avec les cliniques de vaccination.

«On envisage des regroupements pour optimiser nos ressources», a affirmé le Dr Aubin. Ce n'est toutefois pas dans les plans, pour le moment, de déménager les cliniques de dépistage avec les cliniques de vaccination.

Rappelons que les tests PCR dans les cliniques sont réservés à une clientèle prioritaire, notamment les employés de la santé, du milieu scolaire et de garde, des policiers et des personnes de 70 ans et plus.