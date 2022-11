Phase deux du tramway: Marchand «manque d'ambition», selon Jackie Smith

Le maire de Québec a balayé mardi la demande de Jackie Smith de s'atteler dès maintenant à planifier la phase deux du réseau et à partir à la recherche de financement. Un clair «manque d'ambition et de vision», selon la conseillère de Limoilou.

«Nous savons maintenant combien le processus peut être long entre l’idée et la première pelletée de terre pour un projet comme le tramway. Pour cette raison, il me semble impératif que l’administration Marchand se penche immédiatement sur la phase deux du projet.»

La conseillère municipale de Limoilou et cheffe de Transition Québec a profité de la mission du maire Bruno Marchand en France pour faire cette proposition, mardi matin.

Depuis le début de son voyage, le maire a visité Paris et Le Havre, où il a observé les réseaux de tramway des deux villes françaises. De Paris, où il se trouvait, mardi, le maire a cependant balayé la proposition.

Il a estimé qu’il ne faut pas «dévier les énergies» du bureau de projet qui sont actuellement concentrées sur le lancement de la première phase.

«À ce moment-ci, ce ne serait pas judicieux de faire ça (planifier la phase deux). Ce serait compromettre la phase un. Oui, on veut faire une phase deux, mais on va le faire en temps et lieu», a laissé tomber Bruno Marchand.

Selon lui, «avant de s’attarder concrètement à la phase deux et avant de demander au bureau de projet de commencer à préparer l’ensemble des cahiers de référence pour la phase deux, on va finir la phase un».

À quel moment faudra-t-il considérer que la phase un est finie?

«C’est pas dans le sens de la réaliser, mais au moins la lancer avec un choix de consortium qui va débuter les travaux, a répondu le maire. Ça peut venir aussi vite que dans plusieurs mois ou ça peut venir dans quelques années. Mais c’est pas vrai qu’on va présentement dévier les énergies du bureau de projet.»

Actuellement, toutes les énergies sont mises «à finaliser les discussions avec les consortiums, attendre le dépôt avec les consortiums, statuer sur les consortiums, a-t-il énuméré. Au moment où il y aura déjà un peu un creux de vague, lorsque les travaux seront lancés, le bureau de projet aura une partie de ses ressources qui pourront s’attaquer à la phase deux. On va regarder ça.»

Jackie Smith se demande de quoi le maire a «peur». «Il y a beaucoup d'argent de disponible. Pourquoi il a peur de demander pour sa ville un projet ambitieux? Ça n'a pas de bon sens, ça ne marche pas. C'est par manque d'ambition ou par crainte de déranger les autres paliers de gouvernement».

« Le projet de tramway va aider à réduire nos émissions de GES et on sait qu'une fois que le tramway est implanté, il y a un engouement immédiat pour une deuxième phase.»

Étoiles alignées

Pour Jackie Smith, «les étoiles sont alignées» pour la mise en branle de la phase deux du tramway à Québec.

Le maire Marchand a dit dès son entrée en poste qu'il envisageait une seconde phase du mégaprojet. Pour elle, c'est une promesse brisée s'il refuse d'aller de l'avant.

Le gouvernement fédéral a souvent répété qu'il serait présent pour les ambitions de la Ville de Québec en transport structurant.

Récemment, le ministre québécois responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, a ouvert la porte à une phase deux du tramway.

Montants disponibles

Mme Smith estime qu'il faut en profiter.

«Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. Il reste des montants disponibles au fédéral et le gouvernement provincial voit grand en matière d’électrification des transports. Demandons-leur immédiatement du financement pour la phase deux du Tramway. La population doit connaître la suite du plan et ce n’est pas vrai que nous allons attendre un autre 15 ans avant d’avoir un vrai réseau structurant pour notre ville. Il faut commencer la phase deux tout de suite.»

Terrains

Jackie Smith demande qu’un bureau de projet spécialement consacré à une deuxième phase soit mis sur pied. Concrètement, il doit planifier la suite et se mettre à la recherche des terrains qui permettront d'accueillir les garages nécessaires à l'entretien et à l'entreposage des rames. Elle préfère ne pas se prononcer sur le tracé préférable pour une phase deux.

Avec la collaboration de Taïeb Moalla