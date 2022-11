Première victoire à vie de Félix Auger-Aliassime contre Rafael Nadal

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu l’Espagnol Rafael Nadal en deux manches de 6-3 et 6-4, mardi à Turin, dans un match des Finales de l’ATP.

«FAA» garde ainsi espoir d’accéder au carré d’as de la compétition réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison du circuit de tennis professionnel. Également, il a vaincu Nadal pour la première fois de sa carrière, celui-ci ayant échappé ses deux matchs du tournoi jusqu’ici.

Le vainqueur a pris l’ascendant au set initial en réalisant le bris pour faire 5-3 et servir pour la manche, occasion qu’il n’a pas loupée. À l’engagement suivant, un autre bris lui a permis de se retrouver en contrôle plus hâtivement et il a su conserver son avantage.

Au cours de l’affrontement de près de deux heures, l’athlète de l’unifolié a dominé 15 à 1 au chapitre des as et a sauvé les cinq balles de bris auxquelles il a fait face. Il a maintenu un pourcentage d’efficacité de 71 % sur son premier service, contre 59 % pour Nadal.

Journée au bureau payante

Grâce à ce triomphe, Auger-Aliassime a touché 526 000 $ : c’est la somme accordée pour toute victoire obtenue dans la phase de groupe. Le tout s’ajoute aux 439 000 $ qu’il a gagnés en vertu de sa présence en Italie. Une participation à la finale lui vaudrait 1,5 million $ et un gain au tour ultime, 3 millions $.

Précédemment, «FAA» a baissé pavillon devant Nadal en cinq manches au quatrième tour des Internationaux de France cette année, ainsi qu’en deux sets à Madrid en 2019.

Jeudi, Auger-Aliassime en découdra avec l’Américain Taylor Fritz, qui remplace le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz, dans son dernier choc au sein du groupe vert des Finales. Au début de l’événement, dimanche, il s’était incliné devant le Norvégien Casper Ruud.