Triple épidémie: point de presse mercredi matin

Le gouvernement Legault et la santé publique du Québec feront le point demain sur la triple épidémie de maladies respiratoires qui touchent la province depuis les dernières semaines.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, tiendra une conférence de presse à 10h avec le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau.

Le duo, qui sera accompagné du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), Daniel Desharnais, abordera également la situation des urgences au Québec.

Rappelons que la province est frappée de plein fouet par le VRS (Virus respiratoire syncytial) qui affecte particulièrement les jeunes enfants, la COVID-19 et la grippe.