Tunnel La Fontaine: de nouvelles restrictions pour les poids lourds

Pour atténuer la congestion à l’approche du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, Québec met en place une nouvelle gestion des voies pour les poids lourds sur l’autoroute 25 en direction sud.

Ainsi, à compter de vendredi les camions ne pourront plus utiliser la voie de droite de l’A-25 en direction sud entre la sortie 6 et le pont-tunnel.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable espère améliorer un tant soit peu la sécurité et la circulation à la hauteur des entrées et des sorties de l’A-25 jusqu’au tunnel.

«Il est prévu que cette mesure contribue à limiter la congestion sur le réseau municipal aux abords de l'autoroute», a indiqué lundi le MTMD.

Depuis le début du mégachantier du pont-tunnel le 31 octobre, la congestion se fait sentir beaucoup plus sur l’A-25 en direction sud où 1 seule voie est maintenue ouverte à la circulation.

En raison de la décision de Québec, le tunnel La Fontaine sera fermé complètement au cours de la nuit de jeudi 21 h à vendredi 5 h, a-t-on ajouté.