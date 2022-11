Un taux directeur à 5 % pourrait provoquer une récession, avertit le Directeur parlementaire du budget

Continuer à augmenter le taux directeur pour tenter de juguler l’inflation pourrait finir par provoquer une récession, a averti le Directeur parlementaire du budget (DPB) dans un rapport publié jeudi dernier.

Selon le «scénario de risque» mis sur pied par le DPB, la Réserve fédérale américaine et la Banque du Canada continueraient à augmenter leur taux directeur, respectivement, jusqu’à 5,25 % et 5 % au début de 2023, avant de commencer à abaisser les taux en 2024.

Ce faisant, le produit intérieur brut (PIB) réel du Canada commencerait à diminuer dès la fin 2022 et continuerait à se contracter en 2023, plongeant le pays en récession.

L’économie perdrait, à terme, 177 000 emplois d’ici la fin 2024, tandis que le taux de chômage attendrait 6,2 %, contre 5,2 % en octobre 2022.

«En raison du ralentissement de l’activité économique et de la hausse des taux d’intérêt, en 2023 et 2024 prévus dans notre scénario de risque, le déficit budgétaire s’élève à 42,9 milliards de dollars en 2023-2024 (1,5 % du PIB) et à 36,5 milliards en 2024-2025 (1,3 % du PIB)», a aussi évalué le DPB.

Ce scénario représente un avertissement pour les politiciens, a fait valoir le directeur parlementaire du budget, Yves Giroux.

«Le scénario dans le rapport d’aujourd’hui n’est qu’un parmi tant d’autres. J’insiste sur le fait qu’il ne constitue pas une prévision – il ne montre qu’une des issues possibles à la situation. Les décideurs et les institutions internationales ont exprimé leurs inquiétudes quant à un resserrement excessif de la politique monétaire et le rapport d’aujourd’hui en évalue certaines conséquences économiques et budgétaires potentielles», a-t-il expliqué.

Rappelons que le taux directeur est présentement fixé à 3,75 %, après une hausse d'un demi-point le 26 octobre. La prochaine révision est attendue le 7 décembre.