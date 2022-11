Une voiture fonce dans le mur d’une maison

Un véhicule a percuté de plein fouet une maison de Deux-Montagnes, vers 11h30 mardi, et a détruit complètement un mur.

Les résidents de la demeure l'ont échappé belle, puisque la voiture a défoncé le mur menant à la chambre de leur enfant qui se retrouvait à l’école pendant la collision.

«C’est la chambre de ma petite fille Sofia qui est étudiante à l’école secondaire. Grâce à Dieu, elle était à l’école et pas ici», mentionne le père de la famille, Charles St-Onge.

Pour une raison, encore inconnue, le conducteur a dévié de sa voie pour frapper la demeure.

«J’étais dans la cuisine et j’ai vu une voiture passer à toute vitesse et j’ai entendu un gros boum, donc je me suis dépêché pour aller voir l’état. La voiture était engloutie au niveau du sous-sol de mon voisin. J’étais capable d’ouvrir la porte du conducteur, il était éveillé, mais il ne souvenait pas comment il était rendu-là», explique une voisine de la maison à TVA Nouvelles, Maryline Fortier.





























En fin de journée, des travailleurs tentaient encore de fermer le mur.

«Nous avons subi seulement des dégâts sur la maison, mais malheureusement je crois que nous avons perdu notre chat. On espère bien que le chat n’est pas sous les décombres (...) Je croyais que c’était peut-être un autre épisode du tremblement de terre que nous avons eu lundi soir, mais c’était une voiture qui a frappé la maison. J’ai vraiment eu peur pour les deux personnes qui se retrouvaient dans la voiture. C’est un miracle qu’ils s’en sont sorti sains et saufs»

La famille St-Onge va dormir chez une voisine puisque la maison n’a plus d’électricité en raison de l’incident et des travaux.