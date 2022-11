Amphithéâtre Cogeco: le Cirque du Soleil célébrera Guy Lafleur à Trois-Rivières l’été prochain

Le septième spectacle de la «Série hommage» du Cirque du Soleil présenté à l’été prochain sera consacré au regretté hockeyeur Guy Lafleur.

Le numéro 10, qu’on appelait le «Démon blond», sera au coeur de ce spectacle présenté à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, du 19 juillet au 19 août 2023.

C’est ce qu’ont annoncé mercredi la Corporation des événements de Trois-Rivières et le Cirque du Soleil.

Guy Lafleur, qui a notamment joué au Forum de Montréal et au Colisée de Québec, sera ainsi célébré à mi-chemin entre les deux grandes rivales d'antan sur la glace.

«Au fil des ans, le public trifluvien et ses visiteurs sont devenus fidèles à notre proposition de marier les arts du cirque et le patrimoine culturel québécois. Une fois de plus, nous aurons la chance d’approfondir et d’explorer la plateforme créative de la "Série hommage", mais sous un nouvel angle. Rassembleur, inspirant et persévérant, Guy Lafleur, devenu l'idole d'un peuple, fait partie de notre histoire, et nous sommes honorés de pouvoir lui rendre hommage à travers cette nouvelle création», a dit le président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil, Stéphane Lefebvre.

Au cours des six dernières éditions, les spectacles du Cirque du Soleil célébrant des monuments québécois ont été vus par près de 334 000 personnes, au total, dans la capitale de la Mauricie.

Les billets sont en vente en ligne [amphitheatrecogeco.com], à la billetterie de la salle J.-Antonio Thompson (819 380-9797 ou 1 866 416-9797).