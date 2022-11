Cas allégués de maltraitance aux résidences les Floralies: un rapport d’enquête dévoilé jeudi

La ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, tiendra jeudi après-midi une conférence de presse qui est directement liée aux révélations troublantes de TVA Nouvelles sur des cas allégués de maltraitance et de négligence aux résidences Les Floralies de LaSalle et de Lachine à Montréal.

Un rapport d’enquête sera dévoilé par Mme Bélanger et l’administrateur nommé par Québec, Michel Delamare.

L’été dernier, de nombreuses familles de bénéficiaires et d’ex-bénéficiaires avaient livré des témoignages dans lesquels ils faisaient part de leur inquiétude face aux soins offerts à leurs proches.

Les résidences Les Floralies sont sous une administration provisoire depuis septembre dernier.

L’administration provisoire a été décrétée pour 180 jours.