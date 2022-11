Projet pilote: deux nouvelles machines pour la consigne élargie testées à Québec

Depuis le 26 octobre dernier, la ville de Québec fait partie d’un projet pilote qui servira à l’implantation de la consigne élargie. Deux nouveaux sites de dépôt ont fait leur apparition dans les quartiers Saint-Roch et Limoilou.

Avec l'élargissement de la consigne aux bouteilles de vin et d'eau ainsi qu’aux cartons de jus et de lait, ce sont 4,5 milliards de contenants qui pourront être rapportés chaque année, soit 2 milliards de plus qu'actuellement. C’est pourquoi RECYC-QUÉBEC veut mettre en place des points de dépôt plus efficaces et plus rapides.

De nouvelles machines, les ConsignExpress, sont donc testées dans la province. Deux d’entre elles ont été installées à Québec. Tous les contenants de boissons prêtes à boire de 100 ml à 2 L, qu’ils soient en plastique, verre, métal, carton ou multicouches peuvent y être déposés. Cependant, seuls ceux actuellement consignés sont remboursés.

«On demande quand même aux citoyens de participer le plus possible parce que c’est en rapportant des contenants qui ne sont pas présentement sous consigne qu’on peut vraiment tester pour voir si les équipements qu’on met en place sont efficaces ou non», souligne le président-directeur général par intérim de l’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), Normand Bisson.

Les contenants sont tous déposés en même temps dans le conteneur, dans un sac en plastique transparent.

«L’intérêt de tester un dépôt de sac, c’est d’essayer une nouvelle méthode plus simple pour le consommateur pour retourner ses contenants.»

Le remboursement se fait par la suite par virement électronique.

«Le consommateur va s’inscrire sur le site onconsigne.ca, ensuite il accumule ses contenants dans des sacs, il appose une étiquette avec son code QR sur le sac pour qu’on sache que le sac lui appartient, vient ici déposer les contenants dans le conteneur. Ensuite, les contenants sont décomptés puis il peut recevoir son paiement de façon électronique», explique M. Bisson.

En deux semaines, plus de 400 personnes ont fait l’essai de ces nouvelles machines, situées sur la 1re avenue et le boulevard Charest.

«Des fois c’est plus compliqué un peu d’aller porter ça à l’épicerie. On n’a pas tout le temps le temps d’aller le mener. En plus de ça, ce n’est pas pour les quelques sous, c’est plus pour l’environnement. C’est facile, on passe avec notre auto, on place ça dedans, je trouve ça génial», dit un utilisateur.

Le projet pilote doit prendre fin en avril 2023.

Les résultats obtenus permettront de mieux déterminer le futur fonctionnement à grande échelle de la consigne élargie, dont l’implantation est prévue en novembre 2023, au Québec.

«Ça donne un peu plus d’une année pour mettre en place tout le réseau, c’est énorme, mais notre travail c’est de trouver les solutions pour le mettre en place», dit M. Bisson.

Des organismes et détaillants croient cependant que ce délai est irréaliste et demandent au gouvernement de repousser son application en 2025.

Sites de dépôt ConsignExpress à Québec:

- 1805, 1re avenue

- 41, Boulevard Charest

Heures d’ouverture : 7 jours de 6 h à 22 h