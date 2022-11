EN VIDÉO | Autre violente bagarre: une élève s’écroule sous les coups

Une autre vidéo d’une violente bagarre entre élèves du secondaire a été partagée dans les réseaux sociaux.

Cette nouvelle agression envers une adolescente est survenue il y a environ trois semaines à l’extérieur de l’école secondaire Dalbé-Viau, dans l’arrondissement de Lachine, à Montréal.

La semaine dernière, TVA Nouvelles présentait des vidéos de bagarres entre élèves d’une violence inouïe à Sorel-Tracy.

Dans la nouvelle vidéo obtenue par TVA Nouvelles mercredi, au moins trois élèves assènent des coups de poing et des coups de pied sur une élève.

L’adolescente qui essuie les coups s’écroule au sol et reçoit un ultime coup de pied au haut du corps, près de la tête.

Une amie vient alors à sa rescousse, puis la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux s’arrête.

Le SPVM a été mis au courant de la situation et une enquête est en cours.

La direction de l’établissement secondaire dit à TVA Nouvelles que le personnel ne ménage aucun effort pour assurer le suivi de la situation et accompagner adéquatement les élèves et les familles.

L’altercation a commencé dans les toilettes et la situation a dégénéré à l’extérieur près de l’une des portes de l’école située sur la rue Esther Blondin.

En entrevue avec TVA Nouvelles, la mère de l’adolescente qui vient en aide à son amie par terre explique que le conflit serait lié à «une histoire de racisme».

«La jeune fille blanche s’est fait attaquer parce qu’elle a dit que le père de son amie était noir», dit la mère.

Elle précise que «les jeunes filles qui ont attaqué l’autre jeune fille ont été suspendues».

La mère, qui se dit inquiète et qui envisage de transférer son enfant dans une autre école, condamne la situation.

«Qu’est-ce qu’ils ont fait, c’est inacceptable. Pour être quatre sur une personne, moi je trouve ça inacceptable», affirme-t-elle à TVA Nouvelles.

Elle est d’ailleurs d’avis que les adolescentes qui ont agressé l’autre jeune fille devraient avoir des conséquences plus sévères.

«Il devrait y avoir des conséquences. Ce n’est pas pare que tu es mineur que tu peux t’en sauver», déclare-t-elle.

La directrice de l’école secondaire Dalbé-Viau, Josée Ranger, affirme que les sanctions données aux adolescentes sont appropriées.

«La situation a été prise en charge par l’école qui s’est mobilisée sans délai. Les sanctions appropriées ont été données. Toutes les autorités compétentes ont été saisies sur-le-champ. De plus, des services professionnels ont été donnés aux élèves concernées, qui demeurent en suivi. La sécurité physique et psychologique des élèves est prise en charge et demeure notre priorité», réagit-elle par courriel.