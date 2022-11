Enquête sur le mystérieux assassinat d'une cycliste inconnue par un chauffard

Un chauffard accusé et écroué pour avoir tué une cycliste, une mystérieuse victime inconnue dont le corps n'a pas été retrouvé, telle est l'équation que doit résoudre la justice française.

«Ça fait 23 ans que je suis magistrat et c’est la première fois que je suis confronté à une situation de ce genre», a déclaré mercredi le procureur de la République d'Évreux, Rémi Coutin, qui a lancé un appel à témoins pour élucider cette mystérieuse affaire.

Accusé pour «assassinat, recel de cadavre, destruction de preuve et dénonciations mensongères», un homme de 46 ans a été placé en détention provisoire.

«Mais nous nous trouvons face à une situation particulière puisque nous n’avons pas de corps, et nous n’avons pas non plus d’identité quant à la victime supposée», a souligné M. Coutin.

Mi-mai, une femme se présentait à la gendarmerie de Dieppe pour dénoncer un meurtre commis, selon elle, par son ex-compagnon deux mois plus tôt.

Selon ses dires, ce charpentier d'origine polonaise dont elle venait de se séparer l'avait appelée le 9 mars, «manifestement paniqué et sous l'emprise de l'alcool, pour lui dire qu'il venait de tuer quelqu'un» en voiture, avant de revenir sur ses déclarations.

Quatre jours plus tard, son ex-compagnon lui avait de nouveau confié avoir percuté une femme à vélo alors qu’il était ivre. «Cette femme était âgée d’une soixantaine d’années et ressemblait, selon ses termes, à une clocharde», a précisé le procureur.

Il lui avait avoué avoir chargé le corps et le vélo dans sa voiture, avant de les cacher derrière un talus pour revenir ensuite avec une pelle pour les enterrer.

À son retour, la cycliste étant vivante, «il l'avait achevée en lui portant plusieurs coups de pelle avant de l’enterrer avec son vélo», selon le récit rapporté par le magistrat.

Interpellé le 21 juin, le suspect a donné lors de son interrogatoire «deux versions diamétralement opposées»: d'abord celle d'«une blague à son ex-compagne afin qu’elle le prenne en pitié et revienne vivre avec lui» avant d'expliquer qu'il avait «bien percuté une cycliste» mais que «celle-ci s’était remise et avait pu repartir».

Il a néanmoins reconnu avoir incendié lui-même son véhicule, auparavant déclaré volé.

Une autre femme, en cure avec le suspect, a elle aussi recueilli des confidences de cet homme «pas bien dans sa tête car il avait renversé une vieille dame (...) qu'il avait achevée avant de l'enterrer».

La gendarmerie française a indiqué avoir sollicité Europol, aucun rapprochement n'ayant pu être établi avec une personne disparue.