Fraudée à domicile, sa banque refuse de la rembourser

Une dame âgée victime de fraude est incapable de se faire rembourser par son institution financière l’argent que deux hommes lui auraient dérobé grâce à un stratagème particulièrement raffiné.

• À lire aussi: Un policier retraité arrête un fraudeur d’aînés sur le fait

• À lire aussi: Un fraudeur réclame 1000 $ de carte iTunes

• À lire aussi: Trop gourmands, ils se font prendre à leur propre jeu

Denise Vaillancourt-Trottier, qui réside à Deux-Montagnes sur la Rive-Nord de Montréal, a reçu un appel le 2 juin dernier.

L’homme au bout du fil se fait passer pour un employé du service de sécurité de son institution financière.

On l’informe que des activités suspectes sont enregistrées sur ses cartes, mais dans la région de Québec. L’individu connaît son nom complet, son adresse.

Elle rétorque qu’elle n’est pas à Québec, mais plutôt à Deux-Montagnes

Le fraudeur lui fait savoir que sa carte a probablement été clonée. Il lui fait indique qu’un collègue se présentera à son domicile pour récupérer ses cartes.

«N’ayez pas peur, c’est un agent de sécurité de BMO», lui dit-on au téléphone.

Le pseudo agent de sécurité, mesurant 6 pieds, sonne à sa porte, en cachant une main derrière son dos. La dame dit avoir eu «vraiment peur».

«Est-ce qu’il est armé? Est-ce qu’il a quelque chose derrière son dos? Il m’a dit que ça lui prenait les cartes pour les désactiver», explique en entrevue à TVA Nouvelles Mme Vaillancourt-Trottier.

«Je vais les apporter chez BMO», lui aurait dit le fraudeur. «J’ai donné mes cartes, je n’avais pas le choix. Je n’étais pas pour m’obstiner avec. Un grand 6 pieds qui était devant moi», se défend la dame.

Toutefois, BMO refuse de lui rembourser les quelque 3900$ subtilisés, parce qu’elle aurait donné ses cartes de son plein gré. Celle-ci dit pourtant s’être sentie menacée et sans défense devant l’individu qui s’est présenté chez elle.

Questionné par TVA Nouvelles la banque assure «continuer d’examiner le dossier et être en communication avec la cliente».

La cliente dénonce : «C’est faux je n’ai jamais eu de communication depuis l’été dernier».

La police de Deux-Montagnes a réagi en indiquant que les stratagèmes de fraude sont de plus en plus sophistiqués et invite la population à la plus grande vigilance.