Jackie Smith demande à la Ville d'ouvrir un de ses édifices pour les itinérants

Avec l'hiver qui se pointe, la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, demande à la Ville d'ouvrir un de ses édifices pour y abriter des itinérants.

• À lire aussi: L'opposition s'inquiète pour la disponibilité des fonds fédéraux pour le tramway

• À lire aussi: Phase deux du tramway: Marchand «manque d'ambition», selon Jackie Smith

• À lire aussi: Itinérance: un lieu de répit hivernal dans Saint-Roch à Québec

Les anciens locaux du bureau d'arrondissement de La Cité–Limoilou, sur la rue Saint-Joseph, sont en partie libres depuis le déménagement des fonctionnaires dans l'édifice du YMCA, dans Saint-Roch.

Pour Jackie Smith, il faut profiter de cet espace pour combler les besoins qui sont criants dans le quartier.

«Les temps sont difficiles pour plusieurs. L'itinérance s’aggrave. On ne peut pas prendre le risque que des gens meurent dans la rue alors qu’on a les clés d’un bâtiment libre et chauffé. Il n'y a plus d’excuse qui tienne», a soumis l'élue de Limoilou mercredi matin.

Depuis la fermeture du Local, dans le quartier, les besoins ne sont pas complètement comblés par la solution de remplacement proposée par la Ville et le CIUSSS, note Mme Smith.

La Cheminée nocturne au Café-Rencontre propose 50 espaces alors que Le Local en offrait 150, dit-elle.

Claude Villeneuve, chef de l'opposition officielle, doute quant à lui que les espaces vacants soient adaptés à recevoir ce type de clientèle.

Il croit cependant que le maire a créé des attentes « super élevées » sur l'itinérance.

«Le Café rencontre, c'est pas une mauvaise affaire, mais c'est loin d'offrir le même service que Le Local.»