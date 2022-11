La saison de ski pourrait commencer en avance grâce à la neige

La saison de ski pourrait être devancée de quelques semaines dans l'Est-du-Québec grâce à la neige qui est présente depuis dimanche dans la région.

Les stations s'attendent par ailleurs à une autre saison chargée. Depuis la pandémie, certaines ont remarqué une augmentation de 45 % de l'achalandage.

«De mon expérience, c'est tôt, a commenté Francis Roy, président de Coopérative de ski de fond Mouski à Sainte-Blandine. On dirait que le temps froid veut se maintenir, donc ça nous donne le temps de préparer les pistes».

«Si on peut ouvrir plus tôt, c'est certain qu'on va le faire. Naturellement ça va dépendre de Dame nature», a ajouté Annie Couture, directrice générale du parc du Mont-Saint-Mathieu.

Pour plusieurs stations le grand défi n'est pas d'attirer des skieurs, mais plutôt d'attirer de la main-d’œuvre. Le manque de travailleurs ne perturbe pas l'horaire d'ouverture des stations pour l’instant.