Laurent Duvernay-Tardif va-t-il jouer dans la NFL cette saison?

Le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif pourrait bien effectuer un retour dans la NFL, car il a pris rendez-vous avec les Jets de New York afin de leur montrer son savoir-faire, mercredi.

Selon le réseau NFL Network, le Québécois pourrait se tailler une place au sein de l’équipe d’entraînement de l’organisation après avoir terminé sa résidence en médecine. À moyen ou long terme, il est impossible de certifier la présence de «LDT» au sein de la formation régulière.

Duvernay-Tardif est devenu joueur autonome en mars après la campagne 2021. Au cours de celle-ci, les Chiefs de Kansas City l’ont échangé aux Jets, mais après avoir discuté avec quelques clubs intéressés à ses services durant la saison morte, il a amorcé sa résidence le 1er juillet. Le garde avait déclaré au «Journal de Québec» en juin qu’il laissait une porte ouverte à un retour sur le terrain.

«Je continue de m’entraîner et je verrai en septembre comment je me sens, mais les équipes qui m’ont contacté sont à l’aise avec la situation. Je ne pouvais pas être plus transparent par rapport à ça. Je priorise la médecine tout en me laissant une porte ouverte», avait-il dit.

Ayant entamé sa carrière dans la NFL en 2014, Duvernay-Tardif a renoncé à l’année 2020 pour prêter main-forte aux CHSLD durant la pandémie. Pour leur part, les Jets vont bien au sein de la compétitive section Est de l’Association américaine. Ils ont remporté six de leurs neuf matchs jusqu’ici.