C’est Provigo qui remporte cette semaine l'honneur des meilleurs rabais de la semaine, mais deux autres épiciers se sont démarqués.

«Chez Maxi, on a plusieurs rabais qui ont obtenu la note de 10 sur 10, mais chez Provigo on a un plus grand nombre de rabais de 8 sur 10 et plus, donc si vous avez qu’un seul arrêt à faire cette semaine, ce serait probablement chez Provigo», explique le président fondateur de chez Glouton, Jean-François Gagné Bérubé.

Chez Maxi, le prix du yogourt Iögo (format de 650 g) constitue un record alors qu’il est affiché à 1,63$.

«On l’a vu deux fois autour de 1,70$ depuis que l’on recense les prix chez Glouton, mais à ce prix-là, c’est vraiment un record, profitez-en», dit-il.

«On considère qu’un rabais obtient la note de 10 sur 10 dans les fruits congelés lorsqu’on affiche un prix de 3,99$, donc à ce prix-là c’est encore plus bas», mentionne le pésident de Glouton.

«Le filet de porc, c’est un rabais qu’on ne voyait pratiquement plus dans les derniers mois et depuis quelques semaines, on commence à le revoir réapparaitre donc c’est rassurant et à 3,99$ c’est un très bon prix.»

Bon ou mauvais rabais?

Ketchup Heinz à 3,97$ (IGA)

«Bon rabais, mais il n’est pas si rare que ça. On le voit quelques fois par mois, donc pas besoin de faire de détour.»

Sac de farine de 2,5kg à 4,77$ (IGA)

«Pas vraiment un bon prix parce que nous avons la marque maison pour la même quantité à 4,99$.»

Céréales Cheerios 4,97$ (Super C)

«C’est un bon prix, mais dans les derniers mois, la fréquence sur les rabais sur les céréales revient plus souvent»

Mayonnaise Hellmann's à 5,45$ (Métro)

«C’est imbattable pour cette semaine. On a vraiment l’impression que c’est un bon prix parce que pour ce format, le prix régulier est à 8 ou 9 dollars, mais on voit ce rabais quand même assez souvent»