Le port du masque est-il en train de s’intégrer dans les bonnes habitudes de la population pour se protéger contre les virus comme on peut le voir déjà auprès de la communauté asiatique depuis plusieurs années?

«Si la pandémie du coronavirus doit laisser un legs, cela doit être le port du masque durant l’hiver si vous avez des symptômes d’infection respiratoire. Tous les citoyens des pays asiatiques qui ont connu des problèmes que l’on connait aujourd’hui à travers le monde, comme la Chine, le Japon et la Corée, lorsqu’ils sont infectés portent le masque. Je crois que c’est quelque chose qui doit rentrer dans nos coutumes», explique le médecin spécialisé en microbiologie-infectiologie, Amir Khadir.

Chaque année, de nouveaux virus voient le jour et des scientifiques tentent de trouver des moyens de les comprendre et de limiter la propagation, mais selon le chroniqueur Mathieu Bock-Côté, le masque ne doit pas devenir la sortie de secours du gouvernement en période plus contagieuse.

«Au moment de la COVID, on nous expliquait que cette mesure d’exception était circonstancielle, c’était limité, mais ça ne devait pas devenir un instrument utilisé par les gouvernements pour nous mentionné dépendamment des saisons quand il faut porter des masques. Nous sommes une société du visage, une société ou les interactions passent par le visage et je considère que c’est une mesure d’exception», mentionne l’analyste politique.

Le microbiologiste pense que la recommandation du port du masque par le gouvernement pour tous dans les lieux publics doit être considéré pour limiter la propagation, mais laisse toutefois aux gens la liberté de choisir à quel moment ceci est le plus approprié.

«Entre tout et rien, il y a un juste milieu. On peut faire le choix d’avoir un juste milieu, un équilibre. Il n’a rien de mieux que des gens comme Emmanuelle et moi qui le porte pour que des gens comme Mathieu soient protégés et c’est ça qu’on va faire», souligne-t-il.

