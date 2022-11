Le pire a été évité après l'incendie chez Maski

Les activités ont repris normalement mercredi à l'usine de panneaux de bois Maski de Louiseville, en Mauricie, au lendemain de l'incendie qui a endommagé la partie arrière d'un bâtiment qui abrite le séchoir.

«Nos pompiers ont fait un travail impeccable. Nous avons réussi à sauver l'avant du bâtiment et les autres», a expliqué Alain Béland, directeur du service de sécurité incendie.

Plus d'une trentaine de pompiers en provenance de Louiseville et de Yamachiche ont combattu le brasier sur l'heure du souper mardi.

«Le bâtiment endommagé, c'est un séchoir pour le bois. Je vous le dis, il était au maximum de sa capacité. On a réussi à sortir tout le bois dans la partie avant du bâtiment», a précisé M. Béland.

La direction du fabricant de panneaux de bois Maski a confirmé que l'incendie n'aura que des impacts mineurs, notamment une capacité restreinte de séchage. L'entreprise devrait être en mesure de livrer dans les délais ses différentes commandes au Canada et aux États-Unis. Aucune perte d'emploi n'est envisagée.

Le maire de Louiseville se dit d'ailleurs soulagé de savoir que le travail des pompiers a permis d'éviter le pire. Il croit que l'amélioration des équipements et des compétences des pompiers ont permis de limiter grandement les dégâts.

«De plus en plus les pompiers suivent des cours. J'ai été pompier trente ans, mais il y a trente ans. Ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, on est plus équipé, on a des camions avec des échelles et des formations approfondies. On est prêt pour aller au front», a mentionné Yvon Deshaies.

Une pelle mécanique a été demandée pour retirer le revêtement de tôle afin de faciliter le travail des pompiers. Ils ont également dû composer avec une ligne de gaz propane à proximité.

Aucune évacuation n'a été requise, et ce, malgré le fait que la Résidence des Bâtisseurs, qui loge une centaine de résidents, est située à quelques mètres de l'usine incendiée.

«Mon chef de maintenance est venu constater que la bâtisse et les résidents n'étaient pas en danger et que la fumée n'entrait pas dans la résidence. On a parlé avec les pompiers et on nous a dit qu'il n'y avait pas de danger pour nous», a raconté la directrice de l'établissement, Sophie Gettliffe.