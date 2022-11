Le port du masque dans les lieux publics fortement conseillé?

Virus respiratoire syncytial (VRS), COVID et grippe, le Québec est aux prises avec la circulation de maladies respiratoires infectieuses et les urgences débordent.

La santé publique recommandera-t-elle fortement le port du masque dans les endroits publics afin de tenter d’endiguer la propagation des virus? Le ministre de la Santé, Christian Dubé et le directeur national de santé publique, Dr Luc Boileau, font le point à 10h.

Ils seront accompagnés du sous-ministre adjoint à la Direction générale de la coordination réseau et ministérielle et des affaires institutionnelles du ministère de la Santé et des Services sociaux, Daniel Desharnais.

