Les virus respiratoires préoccupent à Sherbrooke

La recrudescence des virus respiratoires, comme la grippe et la COVID-19, inquiète des citoyens de Sherbrooke.

C’est le cas d’un aîné rencontré par TVA Nouvelles à la sortie du Complexe de la Santé sur la rue King Ouest. «Je suis plus vieux comme vous pouvez voir. Je suis plus sensible», a-t-il reconnu.

D’autres citoyens étaient moins préoccupés par la situation. «Je pense que c’est la nature, que ça va faire le tour. On revient à la normale», a commenté une dame âgée, occupée à balayer sa voiture.

Si la Santé publique recommande maintenant de porter le masque, certains citoyens avaient déjà repris l'habitude de le faire, un peu avant qu'on ne le conseille. Quelques personnes arboraient le couvre-visage à la sortie du Complexe de la santé, comme a pu le constater l’équipe de TVA Nouvelles «Je recommence à le porter, comme les grippes sont reparties», a expliqué une aînée.

Grippe, virus syncytial et COVID : ces maladies mettent de la pression sur le réseau de la santé. En milieu d'après-midi mercredi, le taux d'occupation le plus élevé en Estrie était de 160 % à l'urgence de Granby. Les hôpitaux de Memphrémagog et de Brome-Missisquoi-Perkins suivaient avec respectivement des taux d’occupation à l’urgence atteignant 157 % et 150 %.

Les pharmacies sont aussi très achalandées depuis plus d'un mois. C’est le cas du Familiprix Extra JL Trottier, JP Cliche et MD Hubert situé sur la rue King Ouest. Le pharmacien Elliott Doyle a remarqué une hausse des consultations, notamment pour les enfants, au cours des quatre à six dernières semaines.

Ce qui se veut au départ être un rhume ou une grippe se transforme parfois en infection bactérienne, comme une sinusite, une otite ou un streptocoque, a expliqué le pharmacien. Si des médicaments sont nécessaires, ils sont toutefois difficiles d’accès, en raison de la pénurie de médicaments pour enfants.

Pour pallier ce manque, «on peut utiliser des comprimés oraux pour adultes. Il faut demander une conversion à un pharmacien si c’est possible pour votre enfant. Également pour l’Advil, on peut l’utiliser en pédiatrie. Demandez l’avis à votre pharmacien selon le poids de votre enfant. On est capable de se débrouiller avec ça», a expliqué l’expert.