L'opposition s'inquiète pour la disponibilité des fonds fédéraux pour le tramway

L'opposition s'inquiète de voir partir en fumée des fonds fédéraux qui pourraient être utilisés pour le tramway et presse le maire Marchand de prendre le téléphone pour s'assurer de ne pas passer à la trappe.

• À lire aussi: Phase deux du tramway: Marchand «manque d'ambition», selon Jackie Smith

• À lire aussi: La Ville de Québec en réflexion sur l’avenir de la Maison Pollack

Il reste 2,7 milliards $ dans les coffres fédéraux pour des projets d'infrastructures, dont de transport collectif.

«C'est de l'argent sur lequel on compte», a lancé mercredi le cher de l'opposition officielle, Claude Villeneuve. Or, dans son budget déposé en avril et dans l'énoncé économique de Christia Freeland il y a deux semaines, le gouvernement Trudeau a annoncé que cette date était devancée au 31 mars 2023.

«En lisant ça, j'ai envie de peser sur le bouton panique, a exprimé M. Villeneuve. On est très vulnérables et j'ai pas entendu le maire là-dessus. Ça contraste avec ce que Jean-Yves Duclos a dit : «Il n'y a pas de problème, le financement est là».»

M. Villeneuve rappelle qu'on n'a toujours pas la confirmation que le fédéral sera présent pour les dépassements de coûts. Il dit espérer que Bruno Marchand est au téléphone avec le ministre Duclos pour s'assurer de sécuriser une part pour Québec, également pour une phase deux du projet.

Pendant ce temps, note-t-il, le ministre responsable de la Capitale-Nationale et des Infrastructures, Jonatan Julien, tente de dénouer l'impasse en rencontrant le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, pour lui demander de revenir sur cette position. «C'est Jonatan Julien qui apparait comme étant capitaine tramway. Vous admettrez que c'est tout un retournement de situation», a ironisé Claude Villeneuve.

Du côté de la cheffe de Transition Québec, Jackie Smith, elle urge l'administration Marchand de presser le pas pour lancer la phase deux du projet.

«C'est quand même 3 milliards $ qu'on pourrait avoir pour partir le projet. Je n'ose pas dire que le 3 milliards $ va couvrir l'ensemble du projet. C'est pour ça que ça presse pour ces sommes-là.»

Elle estime que le maire ne saisit pas l'urgence et qu'il a changé son discours par rapport à la campagne.

«L'inaction, c'est tout ce que je peux dire avec le maire Marchand. Depuis un an, on lui pose des questions sur ses propres promesses et pour une raison que je ne comprends pas, il ne semble pas intéressé à gérer la Ville. Il semble beaucoup plus intéressé à faire des discours qu'à mettre des projets sur les rails. Je pense que c'est le temps qu'il réalise qu'il n'est plus le chef de Centraide, que sa job ce n'est pas juste de faire des discours, mais de gouverner.»

Plus de détails à venir...