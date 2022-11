Le missile qui a tué deux personnes après être tombé dans un village polonais près de la frontière ukrainienne, mardi, serait vraisemblablement un missile antiaérien ukrainien.

«Ce qui est fort probablement arrivé, vous avez un missile qui est envoyé au niveau des Russes et pour contrer le missile, des Ukrainiens ont utilisé des systèmes de défense antiaérienne», explique l’ancien officier de renseignements militaires Simon Leduc en entrevue à l’émission Le Bilan.

Le missile antiaérien serait, selon lui, probablement un S-300.

«Le S-300 décolle à la verticale, contrairement aux missiles américains, comme les NASAMS, qui sont des missiles qui sont directionnels, le S-300, c’est un missile qui est propulsé par une catapulte et qui peut tourner à 360 degrés», affirme le spécialiste.

Lorsque le missile S-300 est lancé, il suit alors la trajectoire du missile russe.

«Vous avez le missile russe qui vole et, par la suite, le missile antiaérien qui décolle et qui va aller le rejoindre. Ça donne une trajectoire en direction de la Pologne», analyse Simon Leduc.

La désuétude du missile utilisé par l’Ukraine pourrait faire en sorte qu’il n’a pas fonctionné correctement.

«Ça ne serait pas un des S-300 les plus récents, donc rendu près de son objectif, normalement, il éclate. Il envoie des dizaines de milliers de fragments et cet élément déclencheur là, le primer, il n’a pas été activé. Donc le missile a continué et, par la gravité, est allé tomber en Pologne et là, par l’impact, les dizaines de milliers de fragments se sont projetés partout», croit-il.

Voyez l’analyse complète de Simon Leduc dans la vidéo ci-dessus.