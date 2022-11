Possibles redoux attendus en décembre : «Ce serait surprenant que cette neige survive jusqu’à Noël»

La toute première neige qui tombe sur le sud et l’est du Québec mercredi ne risque pas de «survivre» au sol jusqu’à Noël, s’il faut en croire les prévisions météorologiques à long terme d’Environnement Canada.

• À lire aussi: Prudence, la circulation est difficile sur les routes!

• À lire aussi: Québec sous un manteau blanc: à vos pelles!

En entrevue sur LCN, le météorologue d’Environnement Canada, Jean-Philippe Bégin admet que cette bordée de neige est un peu hâtive.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

«C’est un peu tôt pour des accumulations de 5 cm et plus. Sur le sud du Québec, ça arrive aux environs du 27 novembre dans la région de Montréal. On est un peu en avance. Comme quoi, les températures douces des dernières semaines n’étaient pas un gage de la retarder», explique-t-il à l’animateur Jean-François Guérin.

Joël Lemay / Agence QMI

Par ailleurs, il semble que les températures resteront froides d’ici la fin du mois de novembre, avant de s’adoucir au début décembre.

«On pourrait basculer avec quelques redoux en décembre. Ce serait surprenant que cette neige survive jusqu’à Noël, mais ça laisserait du temps pour en recevoir d’autres par la suite!», croit-il.

Déneigez avant que ça glace!

Le météorologue averti également de bien déneiger et pelleter la neige en journée aujourd’hui, puisque les températures vont baisser sous le point de congélation la nuit prochaine, pour la rendre beaucoup plus dure, et donc plus difficile à dégager.

MARTIN ALARIE / LE JOURNAL DE MONTR�AL

«Ce serait vraiment la meilleure recette pour avoir des plaques de glace que de laisser cette neige-là en place. On va avoir aussi des précipitations de neige de façon intermittente dans les prochains jours. On surveille les bancs d’humidité qui vont se détacher des grands lacs vendredi et samedi. Donc on reste en régime de temps hivernal jusqu’au milieu de la semaine prochaine», explique-t-il.

«Je conseille définitivement aux gens de tasser cette neige-là.»