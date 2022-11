Vol de véhicules: quatre hommes arrêtés dans le Grand Montréal

Quatre hommes ont été arrêtés dans les derniers jours en lien avec le vol de véhicules dans la grande région de Montréal et celle de Toronto, qui sont destinés aux réseaux d’exportation outremer de voitures volées.

Deux hommes de 52 et 54 ans de Laval ainsi que deux hommes de 41 et 51 ans de Terrebonne ont été interceptés par le projet RECHERCHER, composé d’agents de huit services de police du Grand Montréal et coordonné par la Sûreté du Québec (SQ).

Les suspects devront comparaître par visioconférence au palais de justice de Montréal pour faire face à des accusations en lien avec le vol de véhicules, a précisé la SQ par communiqué.

La saisie de près de 50 véhicules et de plus de 300 000 $ en argent, soit une valeur totale de plus de 2,5 millions $, a aussi été réalisée.

Tout évènement suspect ou acte criminel peut être communiqué, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec 1 800 659-4264.