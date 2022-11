85% des hospitalisations des aînés dues aux chutes

Les chutes, de plus en plus nombreuses en raison du vieillissement de la population, représentent 85% des hospitalisations et 95% des fractures de la hanche chez les aînés.

«Les chutes sont une problématique importante et l’exercice est la meilleure façon de contrer les chutes», explique Dr José A. Morais, gériatre au Centre universitaire de santé McGill.

Capture d'écran TVA Nouvelles

Le programme Safe, disponible en français et en anglais, a été mis sur pied afin de réduire la fréquence des chutes chez les aînés en travaillant la force, l’équilibre, la flexibilité et l’endurance.

Il est accessible en ligne à l’adresse suivante : www.safe-seniors.com

Selon le gériatre, ce programme permet de réduire les chutes d’environ 50%.

«Les chutes sont la première cause de visite aux urgences par les personnes âgées et contribuent à engorger le système», dit-il. Pourtant, «on peut les prévenir».