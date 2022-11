Cancer: la facture des médicaments a doublé... et ce n'est pas fini

La facture des médicaments pour soigner les Québécois atteints du cancer a doublé depuis cinq ans. Une hausse vertigineuse qui n’est pas en voie de s’atténuer.

Le Québec a dépensé l’an dernier près de 1,2 G$ en médicaments contre le cancer. Cette donnée compilée par Le Journal comprend les traitements fournis dans les hôpitaux et ceux payés par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

Et ces données n’incluent même pas les médicaments payés par les assureurs privés. Véritable fléau du 21e siècle, le cancer touchera 40 % des Canadiens, selon la Société canadienne du cancer (SCC).

«Ce qu’on voit ces dernières années en oncologie, c’est l’explosion des prix des médicaments, constate Marc-André Gagnon, professeur spécialisé en politiques pharmaceutiques à l’Université Carleton. Dès qu’on dit le mot cancer, on pousse le bouton panique et on est prêts à faire et à payer n’importe quoi.»

En cinq ans, la facture a haussé de 82 % à la RAMQ, soit beaucoup plus que le nombre de patients soignés (11 %). Le médicament le plus cher cette année est l’énasidénib (leucémie), avec un coût annuel moyen par patient de 252 268 $.

Bon pour les patients

Grâce à la recherche récente, divers médicaments ont fait leur apparition sur le marché. Et ils ont souvent beaucoup moins d’effets secondaires. Pour les patients, «c’est une bonne nouvelle», dit André Bonnici, chef de la pharmacie au Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

L’immunothérapie, qui aide le système immunitaire à combattre les cellules cancéreuses, donne des « résultats spectaculaires à long terme » et prolonge la vie, constate le Dr Martin A. Champagne, président de l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec.

Offre variée et ciblée

Les thérapies ciblées, qui sont plus dispendieuses que les «vieilles chimiothérapies», sont aussi davantage utilisées en premier recours. Or, cette offre diversifiée fait gonfler le prix.

«Présentement, ça va à une vitesse folle», dit le Dr Champagne, à propos de l’oncologie, qui est devenue une médecine de précision.

Au CUSM, un traitement annuel peut facilement atteindre 100 000 $, et les médicaments anticancer représentent 60 % du budget de la pharmacie. Il y a quelques années, c’était à peine 25 %, compare M. Bonnici.

Par ailleurs, cette facture ne représente qu’une partie des coûts en oncologie. Il faut ajouter les chirurgies, le salaire des employés et les ressources hospitalières.

Étant donné le vieillissement de la population, plusieurs croient que la facture continuera de grimper. Le dépistage et la prévention sont la clé pour réduire les coûts, croit la Société canadienne du cancer.

Moins d’argent ailleurs

Bien qu’il se réjouisse des avancées médicales, M. Gagnon croit qu’une sérieuse réflexion s’impose sur l’oncologie.

«Si notre acceptation de payer ces prix-là reste la même, il n’y a rien qui va empêcher une croissance des coûts. Le problème, c’est qu’on n’a pas un budget infini. Ça signifie qu’on enlève des ressources, des budgets pour d’autres dimensions du secteur de la santé. C’est ça qui devient très grave.»

Au Québec, le tiers des médicaments évalués pour la mise en marché chaque année sont en oncologie, selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux.

DAVANTAGE DE TRAITEMENTS EN PHARMACIE

De plus en plus de patients atteints d’un cancer sont soignés avec des pilules qu’ils se procurent à la pharmacie du coin, une avancée médicale aussi bénéfique pour le malade que pour le réseau de la santé.

«La recherche s’en va dans ce sens-là. [...] Et ça va s’accélérer», croit Benoit Morin, président de l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP).

Plus rapide en pharmacie

Plutôt qu’aller à l’hôpital, un patient va perdre beaucoup moins de temps et d’énergie s’il n’a qu’à se rendre à sa pharmacie pour obtenir un comprimé.

Pour le réseau de la santé, ce virage constitue des économies importantes, puisque le patient ne voit pas de médecin ou d’infirmière, et n’occupe pas un lit ou une chaise de chimiothérapie pendant de longues heures.

Selon la Coalition Priorité Cancer, cette avenue doit être davantage privilégiée, notamment pour éviter à des patients de faire un long trajet en voiture jusqu’à l’hôpital.

Certains malades doivent aussi s’absenter du travail pour recevoir un traitement.

«On est trop concentrés sur une vision hospitalo-centrée, dit Eva Villalba, directrice générale. On fait exploser les budgets des hôpitaux et ce n’est pas nécessaire.»

Pas toujours possible

À ce sujet, l’AQPP souligne toutefois que certaines pilules données à l’hôpital nécessitent encore de l’encadrement professionnel.

«En pharmacie communautaire, on n’a pas toujours les moyens pour faire de la prise en charge actuellement. [...] On ne peut pas dire au patient : “Va prendre ça en pharmacie et arrange-toi avec tes troubles”, dit M. Morin. Les traitements simples sans risque vont bien. Mais dans certains cas, l’hôpital est encore la solution.»

Un avis partagé par l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec.

«Les thérapies orales sont moins bien encadrées, faute de ressources. Les patients ont besoin d’être appelés, de parler à quelqu’un s’ils ont des problèmes», dit le Dr Martin A. Champagne, président.

Coûts des médicaments pour le cancer

Payés dans les hôpitaux* (+140 %)

2021-2022 : 702 M$

2020-2021 : 625 M$

2019-2020 : 538 M$

2018-2019 : 405 M$

2017-2018 : 293 M$

Payés en pharmacie* (+82 %)

2021 : 469 M$

2020 : 445 M$

2019 : 379 M$

2018 : 319 M$

2017 : 258 M$

* Les frais dans les hôpitaux sont payés par le ministère de la Santé et ceux en pharmacie par la RAMQ.

Les données de la RAMQ ne concernent que les assurés du réseau public (un peu moins que 50 % de la population). Certaines ristournes sont payées par les fabricants à la RAMQ, mais les montants sont inconnus.

Source : MSSS et RAMQ

Un retard problématique pour les patients

Le Québec a traîné de la patte à propos des tests génomiques, un outil performant qui cible le bon traitement à donner aux patients atteints de cancer, déplorent les oncologues.

«On a pris un retard considérable là-dedans, soutient le Dr Martin A. Champagne, président de l’Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. On commence à avoir une accessibilité plus grande, mais ça a traîné.»

Voilà plusieurs années que le séquençage de nouvelle génération a fait son apparition en oncologie. Grâce à ce test, on peut détecter des biomarqueurs chez le malade et offrir la bonne thérapie.

Un test très utile

On entend parfois que des patients atteints d’un cancer du poumon ou du sein ont une mutation précise, qui a été détectée grâce à ces tests. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, ces tests coûtent environ 600 $ par patient, ce qui est peu par rapport aux coûts des traitements.

«Avant, nous faisions affaire avec des laboratoires américains, et le coût était beaucoup plus élevé», répond le Ministère par courriel.

D’ailleurs, le déploiement du service est en cours dans neuf hôpitaux de la province. Or, ce ne sont pas tous les patients qui y ont accès. Les critères pour y avoir droit dépendent entre autres du type de cancer.

Une mutation précise

Photo Martin Alarie

Atteinte d’un cancer avancé aux voies biliaires, Sylvie Breton a payé 7600 $ pour obtenir un test génomique aux États-Unis, en 2020. À l’époque, elle n’a pas pu l’avoir ici.

Grâce à cela, elle a su qu’elle était atteinte d’une mutation précise et a eu accès à une étude clinique à Toronto.

Aujourd’hui, la dame de 61 ans est toujours en vie et va bien grâce à ce traitement. Pour elle, ce service doit être davantage offert.

«C’est primordial! Si je n’avais pas su quelle mutation j’avais, je n’aurais pas trouvé cette clinique-là pour me faire traiter, dit la résidente de Chambly, malade depuis 2018. Si on cible les bons médicaments pour les bonnes mutations, les patients ont une chance de survie plus longue.»

«Ça coûte cher parce qu’on investit mal l’argent. Il faut donner les bons médicaments aux bonnes personnes», croit-elle.

À ce sujet, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) souligne que des travaux sont en cours pour rapatrier des tests faits à l’extérieur du pays.

«Cette pratique-là est en train de s’implanter au Québec», répond Sylvie Bouchard, directrice de l’évaluation des médicaments aux fins de remboursement à l’INESSS.

Il faut s’impliquer

Quant à la façon dont elle a été soignée jusqu’ici, Mme Breton déplore que des oncologues ne soient pas toujours informés des derniers traitements disponibles.

«C’est toute une problématique. Il faut que les patients s’impliquent. Mais il faut aussi que les médecins soient ouverts à ce qui se fait ailleurs, dit l’ex-avocate. Si tu ne prends pas ton dossier en main, il tombe entre deux chaises.»