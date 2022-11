Cégep de Saint-Jean : le professeur menacé raconte les minutes terrifiantes du confinement

Le professeur de psychologie du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a été menacé par un étudiant a raconté dans une longue lettre le récit des événements qui se sont produits vendredi dernier.

• À lire aussi: Saint-Jean-sur-Richelieu: l'accusé remis en liberté

• À lire aussi: Situations d’urgence: Cégeps et universités doivent mieux se préparer

Le professeur se souvient du vendredi 11 novembre au matin où un groupe d’étudiants l’a interpellé en disant qu’il fallait se barricader dans une classe. À ce moment, il n'avait aucune idée qu'un jeune l'avait menacé.

«Instantanément, nous pensions tous à Dawson et la Polytechnique. Comme des petits animaux traqués, nous sommes sortis du local cherchant un endroit sûr. Avec un autre groupe, nous nous sommes réfugiés dans un grand local et avons barré la porte, éteint les lumières et gardé silence», explique Frankie Bernèche.

Il se souvient du silence dans la classe, et de plusieurs jeunes adultes qui pleuraient. «Tous étaient atterrés en silence.»

Il raconte avoir eu peur, avec ses étudiants, qu’un tireur défonce la porte et décharge son arme dans le local.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«Collé à la porte afin de détecter le moindre pas dans le corridor vide, je regardais mes étudiantes une à une. Ces jeunes femmes en début de vie professionnelle, remplies d’espoir dont la vocation d’éducatrice spécialisée empreinte d’empathie raisonnait à tout vent. J’eus une émotion particulière pour celle qui venait tout juste d’accoucher d’un premier enfant, fière de nous l’avoir présenté quelque temps auparavant. L’idée qu’un jeune criminel mettre fin à tout cela m’était insupportable.»

Personne à ce moment ne connaissait l’identité du jeune contrevenant.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«Mais tous, avions l’idée pour la première fois de ce qui était ressenti quelques instants avant une mort probable. Il s’agissait d’une grande agression collective quand on y pense. Des centaines d’étudiants qui ont lancé des textos à des centaines d’autres personnes de leur famille sous le choc : «maman, papa, il y a un tueur dans le cégep, si ça se passe mal, je vous aime», d’autres écrivaient à leurs enfants pour leur dire à quel point ils les aimeraient pour toujours», relate-t-il.

Le professeur se souvient avoir regardé deux jeunes qui faisaient partie de l’équipe de football, et leur avoir dit «s’il entre, on se jette dessus ! Instantanément, ils ont acquiescé sans hésiter. Cela m’a rassuré», poursuit le professeur dans sa lettre envoyée à TVA Nouvelles.

Ce que l'histoire ne dit pas

«Ce que l’histoire ne dit pas, c’est qu’outre la grande peur que plusieurs centaines de personnes ont ressentie dans les premiers instants, la colère maintenant nous habite. Une colère envers ce jeune adulte dont la personnalité est manifestement trouble qui a fait subir tant de stress à des innocents qui ne le méritaient pas», poursuit-il.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

«Il est difficile de réaliser à quel point un seul individu peut avoir autant d’impact sur autant de gens, pendant aussi longtemps. Difficile de réaliser à quel point la détresse d’un homme (une détresse qui émane évidemment d’une enfance difficile) peut faire jaillir autant de drame sur des milliers d’autres en l’espace d’un instant.

Ce que l’histoire ne dit pas aussi, c’est que cet événement stressant nous amène à nous recentrer sur l’essentiel dans nos vies. Personnellement, j’ai passé la plus belle fin de semaine avec mes enfants, appréciant chacun de leurs gestes et chacune de leurs remarques. Et je suis persuadé que ce sentiment a été vécu par mes enfants en retour.

En fait, c’est ce message que j’aimerais laisser à tous les étudiants qui ont ressenti cette peur vendredi passé. Rapprochez-vous des gens que vous aimez, dites à quel point vous les appréciez. Savourez leurs présences, aimez-les de tout votre cœur et surtout, prenez-en soin. Autrement dit, tirez avantage de cet événement douloureux en vous recentrant sur l’essentiel. Ainsi vous serez protégé du pire état qu’un humain peut ressentir, celui de se laisser atteindre par la peur jusqu’à en venir à être complètement déconnecté et désensibilisé des autres. Déconnecté de son humanité.

MAXIME DELAND/AGENCE QMI

Finalement, c’est ce que je souhaite à ce jeune agresseur qui est maintenant jugé. Je souhaite que sa sensibilité s’éveille et qu’il ressente profondément la détresse qu’il a générée chez autant de personnes, des centaines d’hommes et de femmes, leurs enfants ainsi que leurs parents. Car la pire sentence qu’il peut recevoir n’est pas celle d’être incarcéré ou jugé par ses pairs, mais bien de ne pas ressentir son humanité profonde. Sincèrement, je lui souhaite de cheminer vers cette sensibilité.

Je terminerai maintenant en remerciant la direction du cégep ainsi que l’ensemble des policiers qui ont déployé tous les efforts possibles pour faire face à une situation exceptionnelle. Merci pour votre professionnalisme», conclut-il dans sa missive.