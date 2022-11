Cristiano Ronaldo se confie sur la perte de son bébé

Cristiano Ronaldo a révélé la profondeur de son chagrin, abordant pour la première fois la perte de son fils mort-né en avril.

La superstar du football, marié à la mannequin Georgina Rodriguez, s'est confiée au journaliste Piers Morgan sur son deuil dans l'émission Piers Morgan: Uncensored.

«C'est probablement le pire moment qui me soit arrivé dans ma vie depuis la mort de mon père (en 2005), a-t-il raconté. Quand vous avez un enfant, vous vous attendez à ce que tout soit normal, et quand vous avez ce problème, c'est difficile.»

«En tant qu'êtres humains, moi et Georgina, nous avons eu des moments assez difficiles, car nous ne comprenons pas pourquoi ça nous est arrivé. C'était difficile, pour être honnête, c'était très, très difficile de comprendre ce qui se passait dans cette période de notre vie.»

Les deux stars ont annoncé attendre des jumeaux en octobre 2021 et lorsqu'ils ont découvert qu'ils attendaient un garçon et une fille, ils ont publié une vidéo sur Instagram en décembre dans laquelle ils révélaient le sexe de leurs bébés. En avril dernier, le couple a partagé une déclaration commune sur les réseaux sociaux, déclarant que leur «petit garçon (était) décédé».

Le sportif a expliqué dans son interview qu'il s'agissait d'une période très déstabilisante où la joie de la naissance de leur fille se mêlait à la douleur indicible de la mort de son frère.

«J'essaie parfois d'expliquer à ma famille et à mes amis proches, a-t-il confié. Ils disent : "Je ne me suis jamais senti aussi heureux et aussi triste en même temps." C'est difficile à expliquer, si difficile. Vous ne savez pas si vous pleurez, vous ne savez pas si vous souriez, parce que c'est une chose face à laquelle vous ne savez pas comment réagir. Vous ne savez pas quoi faire, pour être honnête.»

Le footballeur portugais est également le père de Cristiano Jr., 12 ans, et de jumeaux de cinq ans Eva et Mateo, tandis que lui et Georgina Rodriguez ont également une fille de cinq ans, Alana.